Galatasaray'a sezon başında büyük umutlarla transfer olsa da beklentilerin altında kalan ve taraftarların tepkisini çeken Ryan Babel'den flaş bir hareket geldi. Hollandalı futbolcu, Instagram hesabından "Galatasaray" yazısını kaldırdı. Tecrübeli yıldızın bu hareketi "Takımdan ayrılıyor mu" sorularını akla getirdi.

Hatırlanacağı gibi Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminde Ryan Babel'in maaşı geçiktiği için FIFA'ya ihtar çektiğini belirtmişti.