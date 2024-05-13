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47 yıllık kariyeri boyunca 300 kadar dans yapıtı sergileyen Cem Ertekin’in sanat yönetmenliğini üstlendiği, Akbank Sanat Dans Stüdyosu’nda gerçekleşen Anda Dans Topluluğu’nun çağdaş bale projesi “Rüzgârın Savurdukları” Akbank Sanat’ta. Proje, 14 Mayıs saat 20:30’da Akbank Sanat’ta sahnelenecek.

Çağdaş bale projesi “Rüzgârın Savurdukları”, Cem Ertekin, Esin Camsun, Tuğçe Doygunel, Ozan Fakıoğlu ve Ezgi Zeynep Gürel’in imzasını taşıyan 13 bölümlük bir koreografiden oluşuyor. Bu etkileyici bale performansı, sanatseverlere duygusal ve estetik bir yolculuk vadediyor.

Rüzgârın Savurdukları Sanat Yönetmeni: Cem Ertekin Koordinasyon: Alim Günay Koreograflar: Cem Ertekin, Esin Çamsun, Tuğçe Doygunel, Ozan Fakıoğlu, Ezgi Zeynep Gürel Besteciler: Ólafur Arnalds, Christoph Gluck, Albert Ketelbey, Suat Armağan Koçak, Pietro Mascagni, Astor Piazzola, Franz Schubert, Antonio Vivaldi Dansçılar: Ali Arslan, Sıla Aşık, İpek Büyükdığan, Barış Cemiloğlu, Esin Çamsun, Tuğçe Doygunel, Sıla Duygulu, Ozan Fakıoğlu, Ezgi Zeynep Gürel, Emir Kahraman, Berkay Kuşkonmaz, Selen Sonar, Lagün Şengelen, Elif Unan, Harika Yıldırım, Damla Yılmaz

Bölümler; 1. Bölüm: S. Aşık, İ. Büyükdığan, E. Çamsun, S. Duygulu, E. Z. Gürel, L. Şengelen, H. Yıldırım, D. Yılmaz 2. Bölüm: B. Kuşkonmaz, E. Unan 3. Bölüm: A. Arslan, L. Şengelen 4. Bölüm: E. Z. Gürel 5. Bölüm: S. Aşık, İ. Büyükdığan, E. Çamsun, T. Doygunel, S. Sonar, E. Unan 6. Bölüm: E. Kahraman, D. Yılmaz 7. Bölüm: O. Fakıoğlu, B. Kuşkonmaz 8. Bölüm: A. Arslan, E. Z. Gürel

9. Bölüm: E. Çamsun, O. Fakıoğlu 10. Bölüm: T. Doygunel 11. Bölüm: B. Kuşkonmaz, E. Unan 12. Bölüm: E. Z. Gürel, O. Fakıoğlu 13. Bölüm: Topluluk