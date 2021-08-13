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Rüzgar Erkoçlar: Çok büyük badireler atlattım! - Magazin haberleri

Rüzgar Erkoçlar: Çok büyük badireler atlattım!

Yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı ile çok konuşulan Rüzgar Erkoçlar, yaşadığı zor günleri anlattı. "Çok büyük badireler atlattım!" diyen Erkoçlar, "Bu karar gidip saçını boyatmak, estetik yaptırmak gibi bir şey değil. Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Bir şeyler yapmak zorundaydım, ben yaşamayı seçtim." dedi

13.08.2021 - 13:33 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2013 yılında cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Rüzgar Erkoçlar, ilk kez ameliyat sürecinden bahsetti. Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Erkoçlar, bilinmeyenlerini anlattı.

  • İşte 35 yaşındaki Rüzgar Erkoçlar'ın öne çıkan açıklamaları:

    Bütün yaşadığım süreç strateji üzerine kurulu değildi. Şu an yaşadığım dönem de aynı şekilde... 2020 yılı dünyaca koronayı yaşadık. Sinema filmi ve DJ'lik yapıyordum, mekanlar kapalı olduğu için çok çıkmıyorum. Avrupa yakasındaydım, Anadolu yakasına taşındım.

  • "SUDAN ÇIKMIŞ BALIĞA DÖNDÜM!"

    Ameliyat sonrası bir sabah bir sürü telefonla uyandığım bir güne başladım. Sudan çıkmış balığa döndüm! Ne yapacağımı bilemedim, çok fazla üzerime gelindiğini düşünüyorum. Onların tarafından bakarsak da çok güzel magazin malzemesi olarak gözüküyorsun. Sonradan aralarından çok yakın dostlarım oldu. Benim haberimi yapmak istemeyip, işi bırakanlar olmuş. Bunları duydum.

  • "HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORDUM"

    Ameliyat sonrası kısa bir süre fırında çalışan Erkoçlar, o dönemle ilgili şu ifadeleri kullandı:

    Ben o an öyle bir şeyin içerisindeydim ki... Kendimle ilgili çok radikal karar almıştım. Ameliyatlarım sürüyordu bir yandan da hayata tutunmaya çalışıyordum. İş yerini ilanda gördüm, başvuru yaptım. Dükkan sahibi de beni tanımadı. Bana ayrıcalık yapılmasını istemiyordum, günde 15 saat çalıştım. Üç ya da dört ay çalıştım orada... Bir magazinci abimiz kötü niyetinden değil, 'Helal olsun ekmeğini taştan çıkarıyor.' gibi bir açıklama yaptı. Bulunduğum bölgeyi de söyledi. O zaman insanlar gidip, gelmeye başladı dükkana ama ben anlamadım ilk başlarda.

  • "DAHA ÖNCE MAGAZİNLE GEÇEN BİR HAYATIM YOKTU"

    Patronum, 'Buralar çok kirlendi, siler misin?' dedi. Tam da paspas yapıyordum, karşıda magazin ordusunu gördüm. Ne yapacağımı şaşırdım, 'İçeri mi kaçsam?' diye düşündüm. Beni o dönem rahat bırakmadılar. Daha önce magazinle geçen bir hayatım yoktu, oyuncu olduğum zaman setten işe, işten eve geliyordum.

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