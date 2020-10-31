'Rüyalarım Gibi', müzikseverlerle buluştu

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Grifon’dan alışık olduğumuz melodik vokaller ve hayata dair samimi sözler barındıran 'Rüyalarım Gibi' adlı şarkıda hayatta üstümüze yapışan kimi yaşanmışlıklar anlatılıyor. Grifon, şarkıda kendisiyle ilgili bir itirafta bulunuyor.

Duygusal bir teması olan şarkının sözleri Grifon, müziği penguii'ye ait. 'Rüyalarım Gibi'nin mix ve masteringini yine Grifon yapmış.