Rüyada yatak görmek ne anlama gelir?

Rüyada yatak görmek farklı şekillerde yorumlanır yerine göre hayırlı yerine göre de pek hayırlı sayılmaz. Peki rüyada yatak görmek, yeni bir yatak almak, Yatağını satmak ne anlama gelir? İşte detaylar...

Rüyada yatak görmek

Rüyada yatak görmek, yeni bir aşk macerasına atılacağına yorumlanır. Genelde yatak rüyası görmek yola çıkmak anlamındadır. Temiz bir yatak görmek, güzel ve eğlenceli bir tatile çıkacak demektir. Rüyada eve yatak almak rüyayı gören bekarsa, istediği kimseyle evleneceğine yorumlanır. Yatağını satan veya atan kişi eşinden istifa eder demektir.

Başka bir yoruma göre de;

Rüyada yatak görmek; kadına, rahatlığa, çocuğa, yatak satın almak evlenmeye, satmak ise boşanmaya yahut hanımı hasta ise vefatına, yumuşak yatak iyi geçimli kadına, geniş yatak onun huy ve ahlak güzelliğine, yeni yatak kadının genç ve zindeliğine, yün, kıl ve pamuktan mamul yatak zengin kadına, ipek yatak ateist kadına, beyaz yahut yeşil yatak dindar kadına, siyah yatak kötü ahlaklı kadına, yatağı dürmek ve bir köşeye kaldırmak aile içi küçük tatsızlıklara, yatakta uyuduğunu görmek korktuğundan emin olmaya yahut dinde gaflete delalet eder.

Rüyada yatak satmak

Rüyada yatak satmak iyi şeylere delalet etmez. Rüyasında yatağını sattığını gören kişi, işinde sorunlar ve sıkıntılar yaşayacak demektir. Rüyasında yatağını sattığını ya da attığını gören bir kimse işinden ayrılmaya karar verir.

Rüyada yatak almak

Rüyada yatak almak hayırlı bir izdivaca işaret eder. Rüyasında kendisi için yatak aldığını gören kişi, istediği ve sevdiği kişiyle nikâh yapacak demektir.

Rüya yorumu

Kirmani'ye göre; rüyasında bilinmeyen bir yerde bir yatakta olduğunu gören bir memuriyete girer veya tarla satın alır ve yahut eline mülk geçer. Bir sedir üzerine serilmiş bir yatak üzerinde oturduğunu gören, şerefe nail olur.

Cabir'ül Mağribi'ye göre; rüyada yatak görmek, istirahat ile tabir olunur. Rüyasında yatağını evinden çıkardığını ve tekrar içeriye aldığını gören eşinden ayrılır ve yeniden evlenir. Birbiri üzerine yataklar serdiğini gören, bu yatakların sayısı kadar evlenir. Yatağının fareler tarafından yenildiğini görmek karısının diğer biri ile ilişkide bulunduğuna ve onun da buna razı olduğuna delalet eder.