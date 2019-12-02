Rüyada tren görmek ne anlama gelir?

02 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Rüyada tren görmek genel anlamıyla bakıldığında yolculuğu ifade etmektedir. Peki anlamı bu kadar merak edilen ve araştırılan rüyada tren görmenin anlamını sizler için araştırdık. İşte haber hakkındaki detaylar...
Rüyada tren görmek
Rüyada tren görmek kötülüğü ve şerri ifade eder. Tren genel olarak bir yolculuğu simgelemektedir. Eskilerden bu yana rüyada görülen tren ya bir yolculuğa çıkılacağını ya da uzaktan gelen bir misafiri çağrıştırmaktadır.
Rüyada trenin yoldan çıktığını görmek
Kişinin rüyasında görmüş olduğu raydan çıkmış tren mantık çerçevesinde düşünüldüğü zaman da hayra ve güzelliğe yorulmamaktadır. Rüyada görülen yoldan çıkmış tren sapkınlığa ve sapıklığa işarettir. Kişinin çeşitli sebepler ile yoldan çıkabileceğine ve kötü işler peşinde olabileceğine işaret eder. Aynı zamanda yoldan çıkmış olan tren yanlış işler yapan başını belaya sokabilecek olumsuzluklar yaşayan ve bu durumda sürekli olarak itaatsiz davranan kişiye de işaret eder. Görülen bu rüya bir uyarı niteliğinde olabilmektedir.
Rüyada tren kazası görmek
Karşılaşılan ya da yaşanılan bir tren kazası bir konuda bilginize başvurulacağı anlamına gelmektedir. Bu durum çeşitli şekillerde gerçekleşebilir. Ancak genel olarak kısa bir zamanda yaşadığınız ya da yaşayacağınız bir tartışmada şahit olarak dinlenmek isteneceğinizi ifade edebilir.
Rüyada tren beklemek
Haberi alınan ve yakın zamanda çıkacağı düşünülen bir kararla birlikte ters giden durumların düzeltileceğine, sağlıkla ilgili olarak yaşanan sorunların bitirileceğine, aksiliklerin bu sayede aşılacağına, kötü giden şansın yakın zamanda iyiye döneceğine, vakitli bir şekilde kalkılması ve işe başlanması sayesinde çok yol kastedileceğine ve zengin olunacağına rivayet edilir. Rüyada tren bekleyen birini görmek, uğursuzluk getirdiği söylenen bir eşyanın haneden çıkarılacağına, soğuk davranan bir kişi ile aranın düzeltileceğine, kısa zamanda büyük bir kazanç getirecek bir planın takip edileceğine ve deneyim kazanılacağına alamettir. Yola çıkmak ve adım atmak için fırsatlar değerlendirilmelidir.
Rüyada tren kazası geçirmek
Dost gibi görünen kişilere çok fazla güvenmemek gerekir. Akrabalardan birinin büyük bir belanın yaşanmasına sebep olacağına, parasal olarak bir kriz yaşanacağına, kurulan hayallerin deyim yerindeyse tek tek suya düşeceğine, uğranacak zararı karşılamak için hiç istenmeyen bir işte çalışılacağına ve işsiz güçsüz kalınacağına delalet eder. Rüyada tren altında kalmak ve yaralanmak, anne ya da babanın hastalık haberinin alınacağına, birçok kişinin yapması gereken işin altında kalınacağına, hiç istenmediği halde başka bir şehre gitmek zorunda kalınacağına, yaşanan güzel olayların çok geride kalacağına ve üzüntü duyulacağına yorulur.
Rüyada tren istasyonu görmek
Küs olunan bir kişi ile barışmak ve aradaki buzları eritmek amacıyla adım atmak için doğru zamandır. Yöneticilerden gelecek bir görev üzerine gidilen bir yerde işlerle ilgili olarak daha üst bir göreve terfi alınacağı, eş, dost ya da akrabalardan birkaçı ile bazı işlerin peşinde koşulacağı ve en iyi kazancı elde etmek için çaba gösterileceği anlamına gelir. Rüyada tren istasyonunda uyumak, yapılan yatırımların ve verilen emeklerin karşılık bulacağına, sürekli nutuk atarak ortalığı karıştıran kardeşleri ya da dostları birbirine düşüren bir kişi ile sosyal hayattaki tüm bağların koparılacağına ve sorunların bir nebze de olsa hafifleyeceğine delalettir.
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