Rüyada para bir kaç şekilde yorumlanır. Gümüş para hayırlı haber, sevinç verici sözdür. Bakır para hayırlı, uğurlu iş ve hizmetkardır. Altın para kıskançlık, dedikodu ve sıkıcı sözdür.

RÜYADA PARA GÖRMEK

Rüyada para görmek bazı yorumcular tarafından iyi yorumlanırken; bazılarınca da olumsuz yorumlanmaktadır. İyi anlamı, elinize geçecek olan paranın bir şekilde gitmesi ve yerine aynı değerde bir olayın gerçekleşmesidir. Ancak bazı rüya yorumcularına göre rüyada para görmek öngörülebilir gelecekte başınıza kötü bir şey gelebileceği anlamına gelir. Genellikle kabul edilmesi zor olan acı, hayal kırıklığı ve umutsuzluğa neden olan bir durumun gerçekleşeceği anlamına gelir.

RÜYADA PARA ALMAK

Rüyada birinden para almak olumlu bir rüyadır. Para ile ilgili probleminiz varsa, bu rüya sağlığınızın iyileştirilmesini veya konsolidasyonunu ve kademeli iyileşmeyi sembolize eder. Rüyadaki para alımı, zihinsel sağlıktan ziyade fiziksel sağlığı sembolize eder.

RÜYADA KAĞIT PARA ALMAK

Rüyada kağıt para almak hayatınızın her alanında mutluluğu ve başarıyı ön plana çıkarır. Kazanan bir bilet satın alabilir, aşık olabilir veya hayatınızın en iyi aşamasındaymış gibi hissedebilirsiniz. Bu başarının büyüklüğü aldığınız paranın büyüklüğüne bağlıdır.

RÜYADA BOZUK PARA ALMAK

Rüyada bozuk para almak umutsuz görünen bir durumda olduğunuza işarettir. Bazı yorumculara göre rüyada bozuk para görmek laf, dedikodu anlamına gelmektedir. Birisinin rüyada bozuk para gören kişinin arkasından konuştuğu şeklinde yorumlanır.

RÜYADA ALINAN PARAYI SAYMAK

Başkalarına olan istek ve yardımlarınız karşılığını vermiyor. Kendinizi unutmuşsunuz ve insanlar sizi kendi çıkarları için kullanıyorlar. Kimin sizin yardımınızı gerçekten hak ettiğini ve kimin sizi kullandığını tanımayı öğrenmelisiniz. Başkaları için kendinizden daha fazla ödün vermemelisiniz.