Rüyada köpek görmenin çeşitli yorumları bulunuyor. Rüyada köpek gören kimse psikolojik anlamda sorunlar yaşayabilir. Rüya tabircisi İmam Nablusi, Rüyada köpek gördükten sonra telaşla uyanıldığında bir süre uyanık kalınması gerektiğini ardından da bir bardak su ile “Allâhümme innâ neûzü bike min ameli’ş-şeytani ve seyyiâti’l-ahkâm.” duası okumasını öneriyor.

Ayrıca rüyada köpek göremek, bol rızk, bereketli yaşam, huzurlu aile hayatı ve başarılı iş hayatı da temsil ediyor.

İşte rüyada köpek görmek ile ilgili merak edilenler...



RÜYADA KÖPEK GÖRMEK NE DEMEK?



Köpekler sadık olarak bilinir, ancak rüyada görünen köpeklerse tam aksine sadık olmayan, uzak olan anlama gelir. Bazen olumlu manada kapıda bekleyen ısrarcı köpeği simgelerken, bazen de dilenciye yorulur. Gerçekte sadık olarak tanımlanan köpekler bazen rüyada da sadık olan simgesiyle(rüya gören kişinin); malını ve canını koruduğunu gösterir. Rüya tabiri olarak ise nefsini ve tez canlılığını koruduğuna işarettir. Kimi zaman bu anlamları ifade ederek beliren köpek, farklı yönleriyle de görünebilir. Örneğin; Ağzı salyalı saldırmayan ama saldıracak hissi veren köpek vardır. Bu da çok yakınınızdan kötü sözler işitileceğine, kulak kızartan hakaretler duyulacağına yorulur. Sadece köpek görmekle kalmayıp, köpeğe nimet sunmak, yakınlaşmak için çabalamak ve sevmek için dokunmaya çalışmak bol rızka işarettir. Kişinin iş hayatında başarıyı yakalayacağına da yorulur.

RÜYADA KÖPEK GÖRMEK NEYE İŞARETTİR?

Rüyada köpek görmek doğrudan düşman edinmeye işarettir. Ancak bazı durumlarda dolaylı olarak iş hayatında başarıya ulaşılacağına da işarettir. Belirsiz şekilde görünen köpeğin; yakın çevredeki herhangi birinin düşman olabileceğine işarettir. Direk kendini gösteren köpekse yakın zamanda düşman edileceğine işarettir. Köpeğin bizzat size yaklaşması da belirtildiği gibi iş hayatında başarıyı sağlayacak olmasına işaret eder. Bazen yaklaşan köpeğin niyetini anlamakta zorlanılabilir. Niyetsiz yaklaşan köpek için düşman edinilmesi kuvvetli muhtemel olurken, ısırma içgüdüsü bulunmayan köpeğin yaklaşması, iş hayatında başarılı olunacağını gösterir.



RÜYADA KÖPEK ISIRMASI GÖRMEK

Keder, sıkıntı ve hastalık olarak yorulan köpek ısırılması pek de olumlu olarak görülmez. Rüyada köpeğin ısırması; yakınınızın sizi zor duruma düşüreceğini, size sorun yaratacağına yorulur. Rüyada köpeğin kolu ısırması; keder ve hastalığa işaret edilir, kolun ısırılıp kanamaması kederin git gide artacağını, büyüyeceğini gösterir. Ancak ısırılan kolun kanaması durumunda keder ve hastalığın kısa süreceğine, yakın ilişkide olduğunuz kişilerin daha temkinli olacağına işarettir.

Rüyada köpeğin ısırdığını görmek; Allah yolundan şaşıldığına, paraya ve zevke düşkünlüğün bulunduğuna işaret eder. Uyarı olarak bulunan bu rüyanın ısırıp da acımaması durumunda; eski gülü dostlukların tekrar kazanılacağına yorulur.

RÜYADA KÖPEK SALDIRMASI

Rüyada köpeğin saldırması psikolojik olarak kötüye yorulur, zarar görüleceğine ve kötü şeylerin yakın olduğuna yorulur.

Rüyada köpek saldırması; sizin kötülüğünüzü isteyen, sizi çekemeyen fesat kimselerin zarar vereceği anlamına gelir. Fesat olan bu kimselerin mal varlığınızda gözü olduğuna yorulur. Maddi kayıplar yaşamanızı, başarısızlık silsilesine kapılmanızı isterler. Kısacası düşmenizi isterler ve bu doğrultuda hamle yaparlar. Bu süreçte dikkatli olmanız gerekir. Tek amaçları ayağınız kaydırmak olan bu kimselere karşı temkinli olarak adım atılabilir.

Rüyada köpek saldırması olumsuz olarak değerlendirilir. Ayriyeten köpeklerin saldırma durumu da söz konusu olabilmektedir rüyada. Birden fazla köpeğin saldırması da çok daha temkinli olmanızı gerektirir. Bu rüyada yorulan şeyse, Huzurunuzu kaçırmak isteyenlerin toplanarak hamle yapacağına yorulur. Özellikle dost sanılan yakın çevredekilerin size karşı cephe alması muhtemeldir.

RÜYADA KÖPEK KOVALAMASI, KÖPEKTEN KAÇTIĞINI GÖRMEK



Yakın dostlarınızın size karşı plan içerisinde olduğuna delalet eder. Kötü niyetli kimselerin, niyetlerini size aşılayacağına, sizi hatalar yapmaya meyilli kimse haline getireceğine işaret eder. Diğer yandan iş hayatında rekabet içerisinde bulunduğu kişilere karşı da yorulur. Şayet bu kişiler rüyayı gören kişinin ayağını kaydırmak istiyorsa, hamlelerin gelmesi yakındır. Kötü enerjilerini iş hayatında başarısızlık yaşaması için aşılarlar. Başarılarını gölgelemek için fitne tohumları ekerler.

RÜYADA BEYAZ KÖPEK GÖRMEK

Rüyada beyaz köpek görmek kesinlikle rüyayı gören kişinin uyarıldığına işaret eder. İş hayatında başarılı çalışmaları bulunan, pozisyonunda yükselen kimselerin, iş arkadaşlarıyla fazlaca münasebet etmemesi gerektiğine yorulur. İçlerinden bazılarının başarısını kıskandığı için sorun oluşturabileceğine işarettir. Temkinli olunarak ayağınızı kaydırmak isteyenlere karşı doğru hamleler yapmanız için uyarılmış olursunuz. Bir de rüyada beyaz köpeğin yavrusunu görmek vardır, bu rüyayı gören kişinin bereketli bir dönemi yaşayacağı anlamına gelir. İş hayatında bu bereketin yaşanacağı gibi, aileye yeni üyenin katılacağı anlamına da gelir. Gelen çocukla birlikte ailede rızk ve bereketin yanı sıra huzur dolu dönemin de geleceği görülür.

RÜYADA KÖPEK SEVMEK

Rüyada köpek görmenin tabiri düşmanın varlığına işaretken, köpek sevmek düşmanın zararının dokunmayacağına işarettir. Bereketi ve başarıyı getirdiğine yorulan bu rüyada şayet köpek havlıyorsa, yakın çevrenizden gelecek nasihatleri dikkate almanız gerektiğine işarettir. Nasihatlerin sizin çıkarınıza olacağı, iyiliğinizi düşünen dostlarınızın bulunacağı anlamına gelir. Diğer yandan köpek sevmek mutlu bir haber alınacağına işarettir. Sevinç dolu bir haberin yakın olduğuna, bu haberinse sevdiklerinizi de mutlu edeceğine işarettir. Ayriyeten rüyasında köpek seven kişi nefsine hakim olan, doğru bilinen şeyleri yapmaya meyilli olacağına da işaret eder.

RÜYADA SİYAH KÖPEK GÖRMEK

Rüyada görülen köpeklerin cinsi ve rengi önem arz eder. Rüyada görülen siyah köpekse; yabancı kişilerin bir şekilde hayatınıza müdahale edeceğine(yakın çevre olsa da kısa zaman öncesinde yabancı olan kişiler de dahildir.),kendisine kötü niyetler besleyen kişilerle dost olması ve o kişilerin kötülüklerine maruz kalacağı anlamına gelir.

RÜYADA KÜÇÜK YAVRU KÖPEK GÖRMEK

Köpek beyaz ise çocuğun mümin olacağına, köpek siyahsa çocuğun aile büyüğü olacağına işaret eder. Rüyada dişi bir köpeğin yavrusunu emzirdiği görmekse; rüyayı gören kişinin varsa çocuklarından hayır göreceğine, bekar kişiyse de dürüst bir eş bulacağına işarettir.



RÜYADA BÜYÜK KÖPEK GÖRMEK

Geniş çevresinde pek çok düşman barındırdığına, bu düşmanların kısa zamanda alt edeceğine yorulur. Bu süreçte dikkatli olmasına, düşmanlarının ayağını kaydırmak için hamleler yapmaktan çekinmeyeceği anlamına da gelir. Rüyada büyük bir köpeğin ölümünü görmekse kötü olarak düşünülse de iyiye yorulur. Düşman çevresi yüzünden kaybettiği huzura tekrar kavuşacağına, rahat bir hayat yaşayacağına ve bereketli işler yapacağına yorumlanır. Müjdeleri haberlerin yakın olduğuna ve eskisinden daha kısmetli olacağına işarettir.

RÜYADA KÖPEK SÜRÜSÜ GÖRMEK

Kişinin çevresinde bulunan art niyetli insanların sayısının fazla olduğuna yorulur. Sürekli art niyetli planlar yaparak, sizi çukura itmek isteyen kimselerin varlığına işarettir. Bu kimselere karşı temkinli olunması durumunda; iş hayatında başarı sağlanacağına, manevi zenginlik kazancına, kurulu bir düzen sağlanacağına işarettir. Beklenti içinde olanların birer birer gerçekleşeceğine de yorulur. Şayet sürü halinde görülen köpeklerin saldırısı söz konusu olursa; tehlikeli iş peşinde koşulduğuna, bereketin azalacağına yorulur. Sadece kovalıyorsa peşinde kötülüğünü isteyen kimselerin bulunduğu anlamına gelir.

RÜYADA ELİNİ KÖPEK ISIRMASI NE DEMEK?

Zor zamanların yaşanacağına işarettir. Isırılan elin acıması veya acımaması, hatta kanayıp kanamaması hususuna göre farklı yorumları da bulunur.

Rüyada elini köpek ısırmasıyla acının hissedilmemesi durumunda; yakın çevrenizdeki insanların sessizce kötülüğünüz için hamle yapmaya hazır olduğu anlamına gelir. Saman altından tabiriyle kuyunuzu kazmaya çalışacaktır. Isırılan elin acımaması durumundaysa çevrenizdeki düşmanları yakın zaman alt edeceğinize işarettir.

Rüyada köpeğin ısırmasıyla eliniz kanıyorsa; ya kederli bir haber alacaksınız, ya da yakınınızın hasta olacağına işarettir. Aynı zamanda arkanızdan iş çeviren kimselerin de yakayı ele vereceğine işarettir. Güvenebileceğiniz insanları seçme hususunda doğru yolun önünüze çıkacağına yorumlanır.

RÜYADA EVDE KÖPEK GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Evin rızkının artacağına, kirada oturuyorsanız mülk sahibi olacağınıza yorumlanır. Diğer yandan çocuğunuz olacağına, evin bereketinin çocukla kat kat artacağına işarettir.

Rüyada evde köpek görmekse düşman bir yakınınızın bulunduğuna, düşman olmasına rağmen mert kimse olduğuna işaret eder. Fitne kimseler yüzüne aranızın bozulduğu kişiyle yakın zamanda barışacağınıza yorulur. Evde sesler çıkaran köpek görmek de fuzuli sözlerle kırılan kalbe tabir edilir.

RÜYADA KÖPEK BESLEDİĞİNİ GÖRMEK

Psikolojik olarak hayra yorulsa da kötü şeylerin olacağına işarettir. Rüyada köpek beslemek oldukça kötü niyetli bir kimseyle dost olunacağına işarettir. Dost olunan o kişinin size karşı sadakatli olacağı ancak başkalarına kötülük yapmaktan geri kalmayacağı anlamına gelir. Bu kişinin yaptığı kötülükleri görmezden geldiğinize, ilerde yapabileceği kötülükler için de ses çıkarmayacağınıza yorulur. Rüyada köpek beslerken önünde rızkını almak da kötüye yorumlanır. Dost olunan o kişiden menfaat görmenize yorumlanır. Köpeği kendi elinizle beslemeniz durumundaysa, başkalarının sizin yüzünüzden zarar göreceğine yorulur.s