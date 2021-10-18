Vücudun en ihtiyaç duyduğu gerekliliklerden birinin uyku olduğunu hepimiz biliyoruz. Uykunun da gizemi çözülememiş ve en merak edilen yanı da rüyalar kuşkusuz... Rüyalar genellikle sabaha karşı belirginleşen REM uykusu sırasında görülüyor. Görülen rüyaların birçoğu unutulsa da bazı belirgin simgeler günler geçse de unutulmuyor. Tabii uyku sonrasında görülen rüyanın anlamı da merak ediliyor. Onlardan biri de rüyada havuz görmek...
RÜYADA HAVUZ GÖRMEK NE DEMEK?
Rüya görülen havuzun çeşitli tanımları vardır. Havuzun durumuna, kişinin görme şekline ve havuzun türüne göre yorumlanır.
Havuz görmek genel olarak rüyada havuz görmek üzüntü, kederin bitip geçmesi, bol rızık, yüksek bina ve rüyayı görenin uzun bir hayat sürmesi demektir. Kimi zaman da, parası bol bir kimseyi işaret eder.
RÜYADA HAVUZA GİRMEK
Rüyada havuza girmek müjdeli haber, mutluluk ve huzur anlamına gelmektedir. Ayrıca rüya sahibinin beslenme açısından kötü alışkanlıklarını bir kenara bırakacağına, yeniden sağlıklı ve dengeli beslenmeye döneceğine işaret eder.
RÜYADA HAVUZDA YÜZMEK
Havuzda yüzmek; hayırdır. Rüyada içinde saydam, temiz su bulunan bir havuzda yüzdüğünü gören kimsenin geleceği parlaktır. Bu insan eski dert ve sıkıntılarıyla bir daha karşılaşmayacaktır. Fakat içindeki su kirli, bulanık ve yosunluysa geçmişte kaldığı sanılan olaylar, tatsızlık olabilir.
Bir kimsenin rüyada havuzda yüzdüğünü görmesi, arzu ve emeline kavuşmaya yorumlanır. İlim talep eden birinin havuzda yüzdüğünü görmesi, o ilmi elde etmeye alâmettir.
RÜYADA HAVUZA ATLAMAK
Rüyada havuza atlamak; bu rüyayı gören kimsenin içine girecek olduğu tehlikeli durumlara ve risklere işaret etmektedir. Bu rüyayı gören bir kimse hem özel hem de iş yaşamında bazı riskler alması söz konusudur. Kişinin alacak olduğu bu riskler neticesinde ise başarı elde kazanacağına delalet eder.
RÜYADA HAVUZA DÜŞMEK
Rüyada havuza düşmek, mal ve mülk kaybının olacağına yorulur. Bu rüyayı gören kimsenin büyük bir sıkıntı ve stres yaşayacağına ve ailesinin desteğini alacağına işaret eder. Aynı zamanda rüyada havuza düşmek, rüya sahibinin kötü bir haber alacağına işaret eder.
RÜYADA HAVUZDA BOĞULMAK
Rüyada görülen havuzda boğulma, doğru yoldan sapmayı çağrıştırır. Ayrıca kötü yola sapmaya, cehennem azabı çekmeye yorumlanır. Bazen da yuvanın dağılmasına ayrılmaya işaret sayılır. Bir rivayete göre havuzda boğulduğunu görmek üzüntüye işarettir. Havuzda yüzerken boğulmaktan kurtulduğunuzu görmek: Sıkıntılarınızdan ve dertlerinizden kurtulacağınıza işarettir.
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