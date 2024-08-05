Rüyada ezan okumak ne anlama gelir? Rüyada camide ezan okumak anlamı nedir?

Rüyada ezan sesi duyduğunu görmek, hac vaktinde ise hacca delalet eder veya uyuyan kişinin ezan sesini iki kez, kametini ise iki kez duyduğunu görmesi, o kişi için müjdeli bir habere işaret eder. Rüyada ezan sesini güzel bir sesle duymak, rüyayı gören kimse için müjdeli bir haber gelir. Rüyada ezan sesinden korktuğunu gören kimse, güzel bir haber aldığına ve aradığı işte başarıya ulaştığına işaret eder. Kendisine zarar verecek bir şey işiten veya kendisine bir ceza verildiğini duyan kimsenin, güzel bir sesle ezan okuması, korkularından emin olmaya işarettir.

Rüyada Ezan Okumak

İbn Şirin, rüyada ezan okunduğunu görmenin otorite ve velayete veya karlı bir ticarete işaret ettiğini, rüyayı gören kişinin durumuna ve makamına göre bir meslek öğrenmeye ve rüyada deniz fenerinden ezan okunmaya delalet edebileceğini söylemektedir. Rüyayı gören kişinin hakikate davet ettiğine veya hacca niyet ettiğine ve bunun için Allah'ın izniyle yazıldığına ve rüyada bir kuyuda ezan okunduğunu görmek, insanları yola ve yolculuğa davet etmeye delalet eder.

Rüyada dağ başında ezan okunmasının zafere ve izzete işaret ettiğini, çölde ezan okunmasının ise zalimlere acımaya veya hırsızları keşfetmeye delalet ettiğini ifade etmektedir. Çölde ezan sesi duymak yolculukta başarıya işaret edebilir.

Rüyada mescitte ezan sesinin güzel bir sesle okunduğunu görmek, Allah'ın izniyle berekete ve müjdeye işaret eder ve her kim güzel bir sesle ezan okuduğunu görse o doğru yolu bulacaktır denmiştir. Şeyh Nabulsi, camide ezan okumayı, namaz vakitleri dışında görmeyi büyük bir işin veya musibetten kurtulmaya işaret ettiğini yorumlamıştır.