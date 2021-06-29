Uykuya hem bedenimizin hem de zihnimizin dinlenmesi için büyük ihtiyaç duyarız. Uykularımıza zaman zaman rüyaların eşlik ettiği de olur. Rüyada görülen şeyler hem psikolojinin hem de ilahi dinlerin yakından ilgilendiği konuların arasındadır. Rüyada deniz görmenin anlamı ve tabirlerini haberimizde derledik.
RÜYADA DENİZDE YÜRÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?
Rüya tabircisi Ebu Sait El-Vaiz’e göre: Tatlı suyu olan denizin (göl) kuruması, devlet başkanının ölümü; taşkın bir deniz, keder ve sıkıntı; denizde boğularak ölmek, İslam dininin dışında olarak öldüğüne delalet eder. Denizin yerden kalktığını görmek, zalim bir hükümet başkanının ölümü demektir.
Denizin üzerinde ayakları üzerinde durduğunu gören, hükümet tarafından bir nimete kavuşur. Rüyada denizden çıktığını görmek, rüyayı görenin hastalıktan şifa bulup iyileşeceğine yorumlanır. Rüyada deniz görmek arzu, isteğinin yerine gelmesine işarettir. Denize girdiğini gören kimse devlet başkanının huzuruna girer.
RÜYADA DENİZDEN SU ALDIĞINI GÖRMEK NE DEMEK?
Denizden su almak istediğini gören, almak istediği su miktarınca devlet hizmetinde bulunmayı arzu eder ve o nispette buna muvaffak olur.
Denizden su alıp bir kaba doldurduğunu gören, çok mal biriktirir. Yahut Allah o kimseye öyle bir devlet verir ki, denizden daha kuvvetli ve geniş bir mal yığar. Denizden içilen su, içildiği miktarca ilim ve edep öğrenmektir.
RÜYADA DENİZE ATLAMAK NE DEMEK?
Rüyada denize atlamak, rüya sahibinin ya da aile bireylerinden birinin iş hayatında çalkantılı çeken bir dönemin bıçakla kesilmiş gibi bir anda biteceğine ve mali yönden büyük bir ilerleme sağlanacağına delalettir.
RÜYADA DENİZİ İKİYE YARMAK NE DEMEK?
Bir kimse denizi bir baştan diğer bir başa yardığını görürse, üzüntü ve kederi kalkar, selamette olur. Denizin suyundan içtiğini görene hüzün ve keder isabet eder.
Rüyada denizde abdest alıp yıkandığını gören hastaysa Allah şifa verir, borçluysa borcunu öder, sıkıntılıysa sıkıntısı kalkar, korktuğu şeylerden emin olur. Hapisteyse hapisten kurtulur, iyilikler karşısına çıkar.
RÜYADA DENİZ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?
Rüyada deniz görmek, mutluluğa, arzu ve isteklerin gerçekleşmesine, mal ve paraya, iş ve sanata ve dünya işlerine yorumlanır.
Rüyada fırtınalı deniz görmek, adil olmayan bir devlet yöneticisine yorulmaktadır. Tam tersine denizin durgun olması ise adil olan bir devlet yöneticisine yorulur. Alternatif olarak, rüyada fırtınalı deniz görmek, fazla emek vereceğiniz ve üzerinde çok çalışacağınız işlere işaret eder. Bu işler para ile ilgili olabileceği gibi manevi olarak önemsediğiniz şeyler de olabilir.
RÜYADA DENİZDE YÜZMENİN ANLAMI NE?
Rüyada fırtınalı bir denizde yüzdüğünüzü görmeniz, endişelerinizin yerini huzurun alacağının müjdecisidir. Fırtınalı bir denize düşmeniz, canınızı sıkacak bazı durumların başınıza geleceğine yorulur. Düştükten sonra ölmeniz, rüya her ne kadar olumsuzmuş gibi gözükse de size başınıza gelen bu can sıkıcı durumdan kurtulacağınızı müjdeler. Bu rüyanın bu şekilde tabir edilmesinin sebebi ise denizde boğularak ölen kimselerin cennetlik sayılmasıdır.
Cafer-i Sadik ‘a göre: rüyada deniz görmek altı şekilde tabir olunur: Mülk ve devlet başkanı, büyük kimseler, alim, ilim, mal, iş.
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