Rüyada gördüğümüz her nesne, olay ve hayvan gerçek yaşantımızın bir aynasıdır ve insanlar gördükleri rüyaya anlam yükler. Peki, rüyada altın görmek ne anlama geliyor, İşte rüyada altın görmek ve anlamı...

RÜYADA ALTIN GÖRMEK

Rüyada altın görmek birkaç şekilde yorumlanır. Rüyada altın ile ilgili herhangi bir şey görmek, maddi, manevi ve sağlık yönünden istenilen şeylerin gerçekleşeceği, çevreden iyilik ve yardım görüleceği bir döneme girildiğini gösterir Altın para ise, dedikodu demektir.

RÜYADA ALTIN BULMAK

Rüya içinde altın bulmak; yorumcularca iyi anlam taşımaz. Rüyada altın bulmak sıkıntıya düşme, ağırlık altına girme, daralmaya, problemlerden kurtulmanın yolunu bulamamaya, ne yapılacağının bilinmemesine, sahip olanların kaybedilmesine delalet eder.

RÜYADA ALTIN TOPLAMAK

Rüyada altın toplamak rüyada altın bulmanın aksine hayırlı olarak yorumlanmıştır. Rüyasında altın toplana kişinin yaşamının güzel olacağına, karamış fikirlerin aydınlanacağına, kendisini şanslı ve iyi hissedeceği kadar güzel dönem geçireceğine işarettir.

RÜYADA ALTIN BİLEZİK GÖRMEK

Rüyada altın bilezik gören kişi bir kadınsa genellikle rüya evlilik gibi hayırlı bir işe yorumlanır. Rüyada kadın için altın bilezik hoşluğa ve esenliğe, erkek için de sıkıntıya ve kedere delalet eder.

RÜYADA ALTIN KÜPE GÖRMEK

Rüyada altın küpe görmek, rüya sahibi için hayra yorumlanır. Rüya sahibinin maddi gelirinin yükseleceğine ve maddi sıkıntılar yüzünden yaşadığı sıkıntıların son bulacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin sürekli olarak daha da iyiye giden işleri sonucunda hayatını belli bir düzene sokacağına delalet eder.

RÜYADA ALTIN YÜZÜK GÖRMEK

Rüyada altın yüzük bulmak; özel yaşamda güzel ve ani bir gelişmenin yaşanmasına, müjdeli haber alınmasına, mutluluktan havaya uçmaya işaret etmektedir. Bekar bir genç kız ya da erkek altın yüzük takarsa iyi bir evlilik yapar.

RÜYADA ALTIN SAYMAK

Rüyada altın saymak, kısa süreli bir hastalık geçirileceğine yorumlanır.

RÜYADA ALTIN BOZDURMAK

Rüyada altın bozdurmanın iyi bir anlamı yoktur. Rüyada altın bozdurmak, keder ve hastalığa işarettir.