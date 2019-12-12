Rüyada acıktığını görmek nasıl yorumlanır?

Rüyalarda sıkça görülen bir şeylerden biri de "rüyada acıktığını görmek". Eğer sizde böyle bir rüya gördüyseniz ve anlamını merak ediyorsanız sizler için rüya tabirlerini bir araya getirdik. Gördüğünüz rüyanın türüne göre yorumlara bakabilirsiniz.

Rüyada acıktığını görmek ve doyana kadar yemek yemek iyiye işaret, bir türlü doymamak kötüye delalettir. Eğer rüya sahibi hasta ise hastalığının uzayacağına işarete eder.

Rüyada Karnı Acıkarak Yemek Yemek:

Bunun anlamı tövbeyi tutmaktır. Eğer yediğiniz yemek lezzetli, sevdiğini bir yemek ise; sabra işaret eder. İyilik yolunca sabırlı olmalısınız. Yediğiniz yemek sevmediğini bir şey ise tövbe ettikten sonra bunu tekrar işlemeye delalettir.

Ya da rüyada aç olup yiyecek bir şey bulamadıysanız; hırsınızı tatmin edememeye işarettir.

Rüyada Acıkıp Doyuncaya Kadar Yemek Yemek:

Bunun anlamı hayra yorumlanır. Hastalıktan kurtulmak, berekete ve bolluğa kavuşmak gibi anlamları vardır.

Rüyada Açlık Çekmek:

Böyle bir rüya gören kişinin eline kısa zamanda belirli bir miktar para geçecektir.

Rüyada Bir Dilenciyi Doyurmak:

Böyle bir hayırlı işin anlamı da hayırlıdır. Hayırlı dostlar ve manevi kazançlar kazanacağına işarettir.

Büyük Makam Sahiplerinin Rüyada Acıkmaları:

Bu durum onlar için pek iç açıcı değildir. Onlara bağlı çalışanların iyi durumda olmayıp perişan olacaklarına delalettir.

Alimlerin Rüyada Acıkmaları:

İlimle ilgili yaptıkları yanlışları işaret eder. Uyarı niteliğinde olabilir.