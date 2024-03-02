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        Haberler Dünya Rusya’nın Odessa’da apartmana düzenlediği saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi - Dünyadan haberler

        Rusya’nın Odessa’da apartmana düzenlediği saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi

        Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa kentindeki apartmana düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldiği bildirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 23:43 Güncelleme: 02.03.2024 - 23:56
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        Odessa'da can kaybı yükseldi
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        Rusya’nın bugün Ukrayna’nın Odessa kentindeki apartmana insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bilanço artıyor. Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin arasında 3 yaşında bir çocuğun ve 3 aylık bir bebeğin de olduğu aktarıldı.

        Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper ise, ekiplerin apartmanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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        #rusya
        #Odessa saldırısı
        #haberler
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