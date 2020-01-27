27 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, 2018 yılında toplamda farklı ülkelere 291 milyon 855 bin dolarlık domates ihracatı yapıldı. 2019 yılında ise bir önceki yılın rakamları aşılarak 56 ülkeye yapılan ihracatta 304 milyon 513 bin dolarlık gelir elde edildi.
En çok domates ihracatı yapılan ülkelerin başında Rusya geldi. Türkiye, Rusya'ya 2018'de 30 milyon 625 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Rusya'ya domates ihracatı 2019 yılında, önceki yıla göre yüzde 186 artarak 86 milyon 53 bin dolar olarak gerçekleşti. Rusya'yı 36 milyon 409 bin dolarla Romanya ve 30 milyon 18 bin dolarla Ukrayna izledi.
'REKOLTEDE DÜŞÜŞ YAŞANDI'
Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) ve GAP Seracılar Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz, 2019 yılında mevsim şartlarından dolayı rekoltede düşüş yaşandığını belirtti.
Yaşanan olumsuzluklara rağmen ihracat rakamlarındaki artışın sevindirici olduğunu anlatan Yanmaz, "İhracat artıyor, geçen yıl ihracat 285 milyon dolarlardan 305 milyon dolara çıktı. Sevindirici tarafı biz Rusya'ya uçak krizinden sonra hiçbir şey gönderemez olmuştuk, bir önceki yıl 30 milyon dolar olan ihracatımız bu yıl 90 milyon dolara çıktı. Bu, Rusya'ya domates ihracatımızın açıldığı anlamına geliyor. Ama çok daha önceki yıllarda sadece domatesten 275 milyon dolarlık bir ihracat geliyordu şimdi onun çabası içerisindeyiz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere gerçekten büyük çaba sarf ediyorlar, biz de üreticiler olarak Rusya'da bu pazarlarımızı koruyup geliştirmenin yollarını arıyoruz." dedi.
Yanmaz, Rusya dışında yeni pazarlara açılmak için görüşmeler yaptıklarını, Çin'e de domates ihracatı için çalışmalarının olduğunu söyledi.
'ÜRETİMDE İYİ BİR YIL DEĞİLDİ'
Domates ihracatında bu yıl da bir artış beklediklerini dile getiren Yanmaz, "2019 yılında ihracat rakamları arttı ama üretim açısından iyi bir yıl değildi. Şu anda üretimlerimiz çok iyi, fiyatlar üreticiyi memnun ediyor. İklim de geçen yıla göre daha iyi geçiyor. Hastalık ve iklimde beklenmeyen bir olay gelişmezse bu yıl yüzde 20 ila 25'lik bir artıştan bahsedebiliriz." diye konuştu.
Şanlıurfa'nın Karaali bölgesinde bulunan jeotermal seralarda topraksız tarım tekniğiyle domates üretimi yapan İbrahim Kılıç da geçen yıl ihracatta bir problem yaşamadıklarını ve ürünleri Rusya, Romanya ve Almanya'ya gönderdiklerini belirterek, "Geçen yıla göre bu yılın daha iyi olmasını bekliyoruz, gidişat onu gösteriyor zaten. Şu anda ihracat yapılıyor memnunuz. Bu sene tonajda yüzde 20 ila 25 arasında bir artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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