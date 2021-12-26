Rusya ve NATO buluşması için kritik tarih

İHA

Rusya tarafından NATO'ya sunulan güvenlik anlaşması taslağının taraflar arasında görüşülmesi yönünde tarih henüz netlik kazanmadı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko yaptığı açıklamada, “Tarih, model, format ve heyette kimlerin yer alacağı konusunda çalışmalar sürüyor” dedi.

NATO Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya ve NATO temsilcilerinin güvenlik anlaşması taslağını görüşmesi için NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 12 Ocak tarihini önerdiği belirtilerek, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-NATO Konseyi Başkanı olarak 12 Ocak 2022 tarihinde bir toplantı önerisinde bulundu. Rusya ile temas halindeyiz" denildi.

NATO-Rusya Konseyi 2002 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da taraflar arasında istişare, ortak karar alma ve uzlaşı oluşması için kurulmuştu.

Öte yandan daha önce NATO Basın Servisi, 12-13 Ocak tarihlerinde Genelkurmay Başkanları toplantısı yapılacağını duyurmuştu.