Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek | Dış Haberler

        Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek

        Rusya ve ABD heyetleri, 27 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleşen görüşmenin ardından yarın İstanbul'da yeniden bir araya gelecek. ABD tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "ABD ve Rusya heyetleri ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrara kavuşturmak için ilerleme kaydetmeye çalışmak için bir araya gelecek" denildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 07:36 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya ve ABD İstanbul'da ikinci kez görüşecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD ve Rusya heyetleri, İstanbul'da ikinci kez yarın (10 Nisan Perşembe) bir araya gelecek.

        AA'nın yabancı diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD ve Rusya heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesi 10 Nisan Perşembe günü sabah saat 10.00'da Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılacak.

        ABD'den 'İstanbul görüşmeleri' açıklaması
        ABD'den 'İstanbul görüşmeleri' açıklaması

        Rus haber ajansı TASS'ın, Rusya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre ise İstanbul'daki görüşmede Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak göreve başlaması beklenen Aleksandr Darçiyev, başkanlık edecek.

        ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa’dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter liderlik yapacak.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus tarafının görüşmelere Dışişleri Bakanlığı düzeyinde katılacağını bildirmişti.

        REKLAM

        İLK GÖRÜŞME RİYAD'DA OLMUŞTU

        İlk olarak 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelen Rusya ve ABD heyetleri, görüşmede ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve Ukrayna’daki savaşa son verilmesi gibi başlıkları ele almıştı.

        İKİNCİ GÖRÜŞME İSTANBUL'DAYDI

        ABD ve Rusya heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirmişti.

        Arnavutköy’deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

        Türkiye, hem barışa katkı sağlama hem de görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Trump'ın danışmanları arasında savaş
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Kafatasında mermi çekirdeği!
        Otomobili şarampole yuvarlanmıştı... Kafatasında mermi çekirdeği!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        İstanbul’un altındaki gizem!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        Dominik'te çatı çöktü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
        Dominik'te çatı çöktü: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarıları
        Habertürk Anasayfa