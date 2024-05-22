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        Haberler Dünya Rusya, Ukrayna sınırı yakınlarında taktik nükleer silah tatbikatına başladı

        Rusya, Ukrayna sınırı yakınlarında taktik nükleer silah tatbikatına başladı

        Rus ordusu, Ukrayna sınırı yakınlarından 'taktik nükleer silah tatbikatına' başladıklarını duyurdu. Rus lider Putin, bu tatbikatın 'Batı'ya gerilimi daha fazla tırmandırmaması için bir uyarı' olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 14:59 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:59
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        Rusya'dan 'taktik nükleer silah' tatbikatı
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        Rus kuvvetleri, Ukrayna yakınlarında taktik nükleer silah kullanımını simüle eden askeri tatbikatlara başladıklarını duyurdu.

        Tatbikatlar Rusya'nın Ukrayna sınırında yer alan ve Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri de kapsayan, merkezi Rostov-on-Don'da bulunan güney askeri bölgesinde gerçekleştiriliyor.

        Rusya Savunma Bakanlığı, fırlatma sistemlerinin hazırlandığı bir alana füze taşıyan kamyonları ve bir havaalanında nükleer başlık taşıyacak bir bombardıman uçağını hazırlayan askerleri gösteren görüntüler yayınladı.

        Rusya Devlet Başkanı Putin bu ayın başlarında tatbikat emrini verdiğini belirterek, Batı'ya gerilimi daha fazla tırmandırmamaları yönünde bir uyarıda bulunduklarını söyledi.

        Kremlin, özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşmak üzere Avrupa birlikleri gönderme olasılığını gündeme getirmesi ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron'ın Ukrayna'nın Rusya'daki mevzileri hedef almak üzere Londra tarafından tedarik edilen silahları kullanma hakkına sahip olduğunu söylemesinin ardından bu kararı aldı.

        Rusya, tüm şehirleri yerle bir edebilecek stratejik savaş başlıklarının aksine, savaş alanında kullanılmak üzere tasarlanmış taktik nükleer savaş başlıkları taşıyabilen çok sayıda silah sistemine sahip.

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