RUSYA UKRAYNA SAVAŞI NEDENİ NEDİR?

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim uzun yıllar öncesine dayanıyor. Sovyetler Birliği'nin 1991 yılında dağılması ile birlikte Rusya, Ukrayna ve Belarus Bağımsız Devletler Topluluğu kuruldu. Ayrılmanın ardından Belarus, Rusya ile yakın bir ilişki kurarken, Ukrayna ise Batı ile yakın ilişkiler içerisinde bulundu. Rusya bu durumu kendi için bir tehdit olarak görmeye başladı.