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Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki Şebekino şehrine İHA saldırısı yaptığını belirtti.

İHA ile oyun parkına el yapımı patlayıcı bırakıldığını kaydeden Gladkov, "O sırada oyun alanında bulunan 5 çocuk yaralandı." ifadesini kullandı.

Vali Gladkov, yaralanan çocukların tedavi altına alındığını ve ikisinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından olayın bir terör saldırısı olduğunu belirterek, "Çocuklara karşı kasıtlı bir terör saldırısı. Eli kanlı Bankovaya (Kiev’de bir cadde) yaratıkları, derhal uluslararası kınamaya tabi tutulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, temsilidir.