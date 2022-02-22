Rusya'dan gaz resti

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Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının lisanslandırılması sürecini durdurma kararı aldı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu karardan Avrupalıların zararlı çıkacağını ima ederek, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının lisanslandırılması sürecini durdurmaya yönelik bir karar imzaladı. Peki. Avrupalıların çok yakında bin metreküp doğal gaz için 2 bin euro ödeyecekleri yeni cesur dünyaya hoş geldiniz" dedi.



AB: RUS GAZINA FAZLA BAĞIMLIYIZ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını, tedarikçileri çeşitlendirmeleri ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına AB'nin karşılığı" hakkında açıklama yaptı.

AB Dışişleri Bakanlarının bugün Paris'teki toplantılarında Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde siyasi uzlaşı sağladıklarını kaydeden von der Leyen, Rusya’nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararının kabul edilemez olduğunu yineledi.

Von der Leyen, "Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur. Şimdi yaptırım paketini süratle sonlandıracağız. Şimdiye kadar yaptığımız gibi ortaklarımızla yakından koordine edeceğiz." dedi.

Yaptırımların Rusya'nın eylemlerinden sorumlu kişi ve şirketleri hedef aldığını belirten von der Leyen, ayrıca Rus ordusunu finanse eden, Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına katkı veren bankaların yaptırım kapsamında olacağını bildirdi.

Von der Leyen, ayrılıkçı iki bölgenin AB ile ticaretini yasaklayacaklarını, Rus hükümetinin AB mali piyasalarında sermaye sağlama kabiliyetini sınırlayacaklarını aktardı.

"BU KRİZ AVRUPA'NIN RUS GAZINA HALA ÇOK FAZLA BAĞIMLI OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

"Kremlin'in saldırgan politikalar izlemesini mümkün olduğunca zorlaştıracağız." diyen von der Leyen, Almanya'nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin onay sürecini durdurma kararını doğru bulduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Kuzey Akım 2, Avrupa'nın tamamına enerji arz güvenliği ışığında değerlendirilmelidir. Çünkü bu kriz Avrupa'nın Rus gazına hala çok fazla bağımlı olduğunu göstermiştir. Tedarikçilerimizi çeşitlendirmeli ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmalıyız. Bu enerji bağımsızlığımıza stratejik bir yatırımdır." diye konuştu.

Von den Leyen, Rusya'nın krizi artırması halinde daha fazla adım atacaklarını vurguladı.

İRAN: AVRUPAYA DOĞAL GAZ İHRAÇ ETMEK İÇİN GEREKLİ KAPASİTEYE SAHİBİZ

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin komşularına ve Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonunda yayınlanan bir programa katılan Uci, ülkesinin doğal gaz üretimini artırmayı planladıklarını belirtti.

Katar'da düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda Venezuela ile enerji iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladıklarını aktaran Uci, "Anlaşma kapsamında ABD yaptırımları nedeniyle yabancı yatırım ve teknolojiden mahrum kalan Venezuela'da hem petrol hem de gaz rafinerilerini ve sahalarını geliştireceğiz." dedi.

Ülkesinin petrol ürünlerinin üretimi, rafine edilmesi ve transferi alanında uzmanlaşmış insan sermayesine sahip olduğunu dile getiren Uci, "Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda komşu ülkelere ve Avrupa'ya gaz temin etme kapasitemiz olduğunu vurguladık. Gelecek yıllarda dünyada gaz ticaretinden aldığımız yüzde 2 payımızı artırmayı umuyoruz." diye konuştu.