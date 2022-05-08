Rusya: Türkiye'nin arabuluculuk rolü değerli

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Ankara'daki Rus Evi'nde kutlandı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un da katıldığı 9 Mayıs Zafer Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen açılış töreninde, Türkiye Cumhuriyeti bayrağının yanına Rus cephesinin İkinci Dünya Savaşı'nda kullandığı Zafer Sancağı göndere çekildi.
Etkinlik kapsamında Rus Evi'ndeki fotoğraf sergisinin açılışının ardından İkinci Dünya Savaşı'ndaki Rus mücadelesini konu alan bir tiyatro gösterisi yapıldı.
Yerhov, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Mevzubahis bayram dünyanın dört bir yanındaki Rus vatandaşları için çok önem arz ediyor. Göndere çektiğimiz zafer sancağı, 1945'te Rus askerlerinin Berlin'de göndere çektikleri sancağın bire bir aynısıdır. Bu günde sadece zaferi kutlamıyoruz, aynı zamanda atalarımızın şanlı hatıralarını da yad ediyoruz." şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK ROLÜNÜ YÜREKTEN ÖNEMSİYORUZ"
Türkiye ile Rusya arasında ilişkilere de değinen Büyükelçi Yerhov, iki ülke arasında mutlu bir geleceğin inşa edilmeye devam ettiğini belirtti.
Yerhov, Türkiye'nin halihazırda Rusya ile Ukrayna arasında üstlendiği arabulucu rolünün önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekleştirilen iki görüşme Türkiye'nin oynadığı rolü gösteriyor. Çok samimi bir şekilde ifade etmek isterim ki biz Türkiye'nin mevcut sürece katkısını ve oynamış olduğu arabuluculuk rolünü yürekten önemsiyor ve değer veriyoruz. Dışişleri Bakanımız Sergey Lavrov'un Ukraynalı mevkidaşıyla Antalya'da yaptığı görüşme ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Dolmabahçe'deki diğer görüşmeye iştirak etmemiz Türkiye'nin arabuluculuğuna verdiğimiz değeri gösteriyor."
Yerhov, barış görüşmelerinin kısa bir zamanda neticelenmesini ümit ettiğini sözlerine ekledi.
Etkinlik, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Rus askerlerinin başarılarına atfen verilen Aziz Yorgi nişanını sembolize eden balonların gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi.
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