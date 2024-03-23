Rusya-Paraguay maçı terör saldırısı nedeniyle iptal edildi
Moskova'daki terör saldırısının ardından Rusya ile Paraguay arasında oynanacak dostluk maçı iptal edildi
Giriş: 23.03.2024 - 18:23 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:23
Rusya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, dün akşam konser salonuna düzenlenen ve 110’dan fazla kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırının ardından, Rusya ile Paraguay arasında 25 Mart Pazartesi günü Moskova’da oynanması planlanan dostluk maçının iptal edildiğini duyurdu.
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