Rusya: Mariupol'de 1026 asker teslim oldu

1026 askerin teslim olduğunu açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov’a göre teslim olanlar arasında 162 subay ve 40’tan fazla kadın yer alıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, konuya ilişkin basın mensuplarının sorularına "Bilgim yok" yanıtını verdi ve başka bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıklamıştı.

Zelenskiy, Medvedçuk'u, Rusların esir tuttuğu Ukraynalılarla değişmeyi önermişti.