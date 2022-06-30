Rusya'dan Ukrayna'ya 'iyi niyet' göstergesi açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı "iyi niyet" göstergesi olarak Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki Yılan Adası'ndan çekildiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya "iyi niyet" göstergesi olarak Yılan Adası'ndan çekildiklerini duyurdu.

Rus güçleri, saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı işgal etmiş, Ukrayna sınır muhafızları Rus savaş gemisinin teslim olma talebini reddederek dünya çapında ün kazanmıştı.

Rus işgalinde 4 ay geride kalırken, Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus güçleri, "iyi niyet" göstergesi olarak Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Yılan Adası'ndan çekiliyor" açıklamasında bulundu.

Açıklamada, Rusya'nın tahıl ihracatı için insani koridor oluşturma çabalarına engel olmadığı ifade edildi.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.