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        Haberler Dünya Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

        Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası sonucunda 95 Rus ve 95 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 00:10 Güncelleme: 19.10.2024 - 00:12
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        Rusya ile Ukrayna arasında esir takası
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        Rusya Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasında, Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldığı belirtildi.

        Esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuk girişimleriyle 18 Ekim'de gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda 95 Rus ve 95 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı aktarıldı.

        Serbest bırakılan Rus askerlerin şimdilik Belarus'ta bulundukları, tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı anlatılan açıklamada, "Serbest bırakılan tüm askeri personel, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Federasyonu'na ulaştırılacak." ifadesi kullanıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #rusya
        #Ukrayna
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