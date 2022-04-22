Rusya dün ele geçirdiği açıkladı: Mariupol'de toplu mezarlık!

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ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies'in paylaştığı yeni uydu görüntülerinde Rusya'nın ele geçirdiğini açıkladığı, Ukrayna'nın liman kenti Mariupol yakınlarında toplu mezar gibi görünen yerler gösterildi. Ukraynalı yetkililer, Rusya'yı 9 bine yakın Ukraynalı sivili gömmekle suçladı.

Görüntüler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mariupol'ü ele geçirdiklerini açıklamasında sonra geldi. Mariupol'ün dışındaki Manhush kasabasındaki mevcut bir mezarlıktan uzanan mezar sıralarını gösterildi, 200'den fazla toplu mezar olduğu belirtildi.

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko, Rusya'yı sivillerin cansız bedenlerini şehirden alıp Manhush'a gömerek "askeri suçlarını gizlemekle" suçladı.

Kremlin'den henüz bir açıklama gelmedi. Rus birlikleri üç hafta önce Buça ve Kiev'den geri çekildikten sonra Buça başta olmak üzere diğer kasabalarda toplu mezarlar ortaya çıkmıştı.

Rusya ise sivillerin öldürüldüğü iddialarını yalanlamıştı.