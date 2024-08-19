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        Haberler Dünya Rusya: Donetsk'te Artyomovo yerleşim birimini ele geçirdik | Dış Haberler

        Rusya: Donetsk'te Artyomovo yerleşim birimini ele geçirdik

        İki buçuk yıldır devam eden savaşta Ukrayna ordusunun, 6 Ağustos'ta Rusya toprağı Kursk bölgesine girerek başlattığı yoğun saldırılarla yeni bir cephe daha açıldı. Savaşta bir yandan da Donetsk bölgesinde çatışmalar sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, bölgedeki bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 18:41 Güncelleme: 19.08.2024 - 18:41
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        Rusya orayı ele geçirdi
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        Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Artyomovo yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki eylemlerine dair bilgi yer aldı.

        Rus ordusunun Ukrayna'daki çatışmalara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Artyomovo yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

        Bir günde cephanelik ve depolar ile askeri teçhizat ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 147 bölgenin insansız hava araçları (İHA), top ve roket atışları ile bombalandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 639 uçak, 282 helikopter, 30 bin 161 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 340 tank ve zırhlı araç, 1412 çok namlulu roketatar, 13 bin 415 obüs ve havan topu ile 24 bin 919 özel askeri araç imha edildi."

        Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Kursk bölgesindeki çatışmalara dair bilgi verilerek "Ukrayna ordusunun son 24 saatte 330'dan fazla askerini ve 27 zırhlı aracını kaybettiği" belirtildi.

        Açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar Kursk yönünde "3 bin 800 kadar askerini ve 54 tank, 26 piyade muharebe aracı, 48 zırhlı personel taşıyıcı, 281 zırhlı aracını kaybettiği" ifadeleri yer aldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Ukrayna
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