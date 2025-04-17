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        Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanlığı, Friedrich Merz'e Taurus füzeleriyle ilgili yanıt verdi | Dış Haberler

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Friedrich Merz'e Taurus füzeleriyle ilgili yanıt verdi

        Almanya'da yeni kurulacak hükümetin şansölyesi olması beklenen Friedrich Merz, Alman yapımı Taurus füzelerinin Ukrayna'ya teslim edileceğini ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Taurus füzeleriyle Rusya'nın altyapısının hedef alınmasının Almanya'nın çatışmaya katılımı olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 17.04.2025 - 18:42 Güncelleme: 17.04.2025 - 18:48
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        Zaharova'dan Merz'e yanıt
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        Almanya'da kurulacak yeni hükümetin şansölyesi olması beklenen Friedrich Merz, kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun savunmadan çıkması gerektiğini belirterek, "Sadece tepki veriyor. (Ukrayna) Olayların bir kısmını belirlemesi gerekiyor." dedi.

        Daha önce ifade ettiği şekilde Taurus seyir füzelerinin Ukrayna’ya sağlanması gerektiği yönündeki sözlerinin geçerli olup olmadığı yönündeki soru üzerine Merz, "Evet, tam kastettiğim gibi söyledim." diye konuştu.

        Merz, bunu sadece Avrupalı ortaklarla koordinasyon içinde yapacağını ifade ettiğini vurgulayarak, "Avrupalı ortaklar halihazırda seyir füzelerini teslim ediyorlar. İngilizler bunu yapıyor, Fransızlar bunu yapıyor, Amerikalılar da zaten yapıyor. Bunun koordine edilmesi gerekiyor ve eğer koordine edilirse Almanya da buna katılmalı." şeklinde konuştu.

        RUSYA'DAN MERZ'İN AÇIKLAMASINA YANIT

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Zaharova "CDU liderinin (Friedrich Merz'in) şunu anlaması faydalı olur. Alman ordusundan görevlilerin doğrudan yardımı olmadan, Taurus füzelerini kullanmak imkansız." derken Taurus füzeleriyle Rus hedeflerinin vurulmasının Almanya'nın Kiev'in yanında çatışmaya dâhil olması olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

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