Vladimir Putin'in 1990'ların sonu ve 2000'lerin başlarında temizlikçilik yapan Svetlana Krivonogikh ile birlikte olduğu ve ondan çocuk yaptığı iddiası uzun süredir gündemde.

Svetlana Krivonogikh'in artık Rusya'nın en zengin kadınlarından biri olduğu da öne sürülüyor.