Putin’den Afgan mültecisi açıklaması!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki çatışmanın doğrudan Rusya'nın güvenliğini etkilediğini söyledi. Bazı Batılı ülkeleri eleştiren Putin, Rusya'nın Afganistanlı militanların sığınmacı olarak Rusya'ya gelmesini istemediğini söyledi.

Rus lider Putin, bazı Batılı ülkelerin Afgan sığınmacılara yönelik tutumunu eleştirdi.

Putin, "Batılı güçler, ABD ve başka ülkelerden vize alana kadar sığınmacıların Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi konusunda ısrar ediyor. Bu ülkelere birilerini vizesiz göndermeyi mümkün sayıyorlar ancak kendilerine vizesiz kişileri istemiyorlar. Bu çok küçük düşürücü bir yaklaşım." dedi.

Ayrıca Putin, Rusya'nın Afganistanlı militanlarının sığınmacı olarak Rusya'ya gelmesini istemediğini söyledi.