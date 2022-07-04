Putin, Rus güçlerini tebrik etti

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus birliklerini Ukrayna'nın doğusunu "özgürleştirdiği" için tebrik etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Ukrayna'nın doğusundaki "son kale" olan Lisiçansk kentinin Rus güçleri tarafından tamamen kontrol altına alındığını duyurmuştu.

Putin bugün yaptığı açıklamada, Rus birliklerini Ukrayna'nın doğusunu "özgürleştirdiği" için tebrik etti.

ŞOYGU PUTİN'İ BİLGİLENDİRMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, dün Rus güçlerinin, Ukrayna’nın Lisiçansk kentini tamamıyla kontrol altına aldığını bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemleriyle ilgili bilgi verdi.

Şoygu, Rus güçlerinin Ukrayna’nın Luhansk bölgesinde ilerlediklerini belirterek, “Lisiçansk kenti ile Belogorivka, Novodrujesk, Maloryazantseve ve Belaya Gora yerleşim birimleri üzerinde tam kontrol sağlandı.” ifadesini kullandı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.