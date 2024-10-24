Rusya Devlet Başkanı Putin, Filistin halkına karşı tarihi adaletsizliğin düzeltilmesi gerektiğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Doğu'daki durumun kötüleştiğini belirterek, "Filistin halkına karşı tarihi adaletsizliğin düzeltilmesi, Orta Doğu'da barışı garanti edebilir. Bu sorun çözülene kadar, şiddetin kısır döngüsü kırılmayacaktır." dedi.

Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi’ndeki "Genişletilmiş BRICS+" toplantısında konuştu.

Daha adil bir dünya düzenine geçiş sürecinin kolay olmadığını belirten Putin, "Bu sürecin oluşumu, her şeye egemen olma mantığıyla düşünmeye ve hareket etmeye alışmış güçler tarafından engellenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze Şeridi'nde çoğu sivil 40 binden fazla insanın öldüğünü vurgulayan Putin, "Gazze'de geçen yıl başlayan çatışmalar şimdi Lübnan’a sıçradı ve bölgedeki diğer ülkeler de etkileniyor. İran ile İsrail arasındaki çatışma seviyesi de hızlı bir artış gösterdi. Bütün bunlar bir zincirleme reaksiyona benziyor ve tüm Orta Doğu'yu tam ölçekli bir savaşın eşiğine getiriyor." dedi.

Putin, alternatif, güvenilir ve dayatmalardan uzak, çok taraflı finansal mekanizmalar, yeni üretim zincirleri kurmak gerektiğini ve uluslararası ulaşım koridorlarının kapasitesini geliştirmek ve artırmanın önemli olduğunu söyledi.

Ülkeler arası çatışmaların başlamasına yönelik bazı cesaretlendirici adımların atıldığını anlatan Putin, "Ukrayna bunun bir örneğidir. Endişelerimizi umursamadan, Rusya’nın güvenliğine tehdit yaratması ve Rusça konuşan insanların haklarını ihlal etmek için kullanılıyorlar." dedi.

Filistin konusunda adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Putin, "Filistin halkına karşı tarihi adaletsizliğin düzeltilmesi, Orta Doğu'da barışı garanti edebilir. Bu sorun çözülene kadar, şiddetin kısır döngüsü kırılmayacaktır. İnsanlar kalıcı bir kriz atmosferinde yaşamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın "stratejik yenilgiye uğratma arzusunun" bir "hayal" olduğunun altını çizen Putin, bunu isteyenlerin Rus tarihini bilmediklerini belirtti.

Avrasya’da eşitlik temelli bir güvenlik sistemi oluşturulmasına yönelik fikirler sunduklarını anlatan Putin, "Bu fikirler, gerçek istikrarı güvenilir bir şekilde garanti altına almak ve kıtadaki tüm devletlerin ve halkların barışçıl gelişimi için koşullar yaratmaya yönelik ortak çabalar sarf etmek üzerinedir." diye konuştu.

Putin, Birleşmiş Milletler (BM) yapısının 21’inci yüzyıl gerçeklerine uyarlanması, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi'nde daha fazla temsil edilmesi gerektiğinin altını çizdi.