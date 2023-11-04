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        Haberler Dünya Avrupa Rusya Devlet Başkanı Putin'den müftüye "Aleykümselam" yanıtı

        Rusya Devlet Başkanı Putin'den müftüye "Aleykümselam" yanıtı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Müslüman din adamlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi Başkanı Müftü Albir Kurganov'un "Selamünaleyküm" sözüne, "Aleykümselam" diyerek karşılık verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 06:55 Güncelleme: 04.11.2023 - 06:56
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        Putin'den müftüye "Aleykümselam" yanıtı
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi üyeleri ile bir araya geldi.

        Ortadoğu'daki olayların yanı sıra Rusya'daki Müslümanların durumunun da ele alındığı toplantıda Vladimir Putin’e soru sormak için ayağa kalkan Rusya Müslümanları Ruhani Meclisi Başkanı Müftü Albir Kurganov, "Selamünaleyküm" diyerek sözlerine başladı. Vladimir Putin ise Kurganov'a "Aleykümselam" diyerek karşılık verince salondaki katılımcılardan büyük alkış aldı.

        İHA'nın haberine göre; Putin, Filistin-İsrail çatışmasına karşı Filistinli sivillerin gördüğü zarardan bahsederek, "Orada (Gazze'de) yaşanan dehşet doğrultusunda bir kıvılcım yakmak kolay oluyor. Acı çeken, kanlar içindeki çocuklara baktığınızda yumruklarınızı sıkıyorsunuz ve gözleriniz yaşarıyor. Herhangi normal bir insanın da buna tepkisi böyle olur. Eğer böyle bir tepki vermiyorsa, o zaman kalbi yoktur. Taş kalplidir" dedi.

        "OPERASYONLARA MECBUR KALDIK"

        Ukrayna’daki savaşla ilgili de konuşan Putin, Rusya’nın askeri operasyonlara mecbur kaldığını ifade ederek, "Makineli tüfeği ortaya çıkarmadan önce şu düşünülmeli. Başka seçenek var mıydı? Hayır, olmadı. Başka seçeneğimiz yoktu. Çünkü zaten saldırıya uğradık" şeklinde konuştu.

        Kırım’ın ilhakı konusunda da Ukraynalı politikacıları eleştiren Putin, "2014'teki darbenin ardından Rus olan her şeyi yok etmeye başladılar. Bize, orada yaşayan insanlar için ayağa kalkmaktan başka bir şey yapamayacağımız bir seçenek sundular. Aynı şey daha sonra Donbass ve Novorossiya'da da oldu. İnsanları bu Nazi pisliğinden korumamız gerekiyordu" dedi.

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        #Son dakika haberler
        #rusya
        #Vladimir Putin
        #haberler
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