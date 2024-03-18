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        Haberler Dünya Rusya başkanlık seçimleri bitti! Putin 5. kez seçildi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"

        Rusya Devlet Başkanı Putin 5. kez seçildi: "Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler"

        Rusya'da üç gündür süren devlet başkanlığı seçimlerini oyların yüzde 87,8'ini alan Putin kazandı. 5. kez Rusya Devlet Başkanı olarak Putin, seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek veren ve güvenen herkese teşekkür etti ve "Rusya'nın tüm planlarına ulaşacağından eminim, bize hiç kimse baskı yapamaz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 08:19 Güncelleme: 18.03.2024 - 08:38
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          Rusya'da 15 Mart günü başlayan devlet başkanlığı seçimleri dün sona erdi. Dün akşam gelen sonuçlara göre, Rusya Devlet Başkanlığı seçimini, oyların yüzde 87,8'ini alan Vladimir Putin kazandı. Putin, böylece 5. kez devlet başkanlığı için seçilmiş oldu.

        • 2

          Seçim zaferinin ardından konuşan Rus lider Putin, sözlerine kendisini destekleyen ve kendisine güvenen herkese teşekkür ederek başladı.

        • 3

          "TÜM HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

          Rus lider Putin, "Rusya daha güçlü ve etkili olmalı. Oy vermeye gelen herkese teşekkür ederim,özellikle de savaşçılarımıza teşekkür ederim. Kazanan Rusya olacak. Biz biriz, bir aileyiz. Bize hiç kimse baskı yapamaz, tüm hedeflerimizi gerçekleştireceğimize eminim" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "RUSYA'DA SEÇİMLER ABD'YE GÖRE DAHA ŞEFFAF"

          ABD'den seçime yönelik gelen eleştirilere yanıt veren Putin, "ABD dahil Batı'da demokrasi yok, Rusya seçim sistemi ABD'ye göre daha şeffaf" açıklamasında bulundu.

        • 5

          "RUS ORDUSU HER GEÇEN GÜN İLERLİYOR"

          Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "askeri operasyona" ilişkin konuşan Putin, "Rus ordusu her geçen gün ilerliyor ve stratejisi şu anda "aktif savunmadan daha fazlasını" içeriyor. Her gün ilerleme kaydediliyor. Yavaş yavaş ve temkinli ilerliyorlar ama her geçen gün ilerliyorlar" dedi.

        • 6

          "NAVALNY'NİN HAYATINI KAYBETMESİ ÜZÜCÜ"

          Şubat ayında hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalny hakkında da konuşan Putin, "Navalny'nin hayatını kaybetmesi üzücü bir durum. Vefatından birkaç gün önce bana Navalny'i Batı ülkelerindeki hapishanede tutulan bazı kişilerle değiştirilmesi fikrini ilettiler. İster inanın ister inanmayın, benimle konuşan kişi sözünü bitirmeden 'katılıyorum' dedim."

        • 7

          MACRON'UN ATEŞKES TEKLİFİ

          Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yazın gerçekleşecek Paris Olimpiyatları sırasında ateşkes ilan etme önerisi hakkında bilgisi olmadığını söyledi.

        • 8

          "BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDEN YANA OLDUĞUMUZU DAHA ÖNCE DE SÖYLEDİM"

          Putin, "Tüm önerileri değerlendirmeye hazırız ancak her zaman, her koşulda, ulusal çıkarlar ve savaş alanındaki durum bize fikir verecek. Barış görüşmelerinden yana olduğumuzu daha önce de söyledim, yine söyleyeceğim, ancak bunlar sırf düşmanımızın cephanesi bitiyor diye organize edilmemelidir." dedi.

        • 9

          YENİ DÖNEMİN ÖNCELİKLERİ

          Yeni görev süresinde öncelik vereceği konuları dile getiren Putin, "Öncelikle özel askeri operasyonunun hedeflerini yerine getirmemiz, savunma yeteneklerimizi ve silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        • 10

          BATI İLE İLİŞKİLER

          Putin, "Batı'nın seçimlere tepkisi sürpriz değil. Onlardan ne bekliyordunuz, ayakta alkışlamalarını mı? Bize karşı savaşıyorlar. Rusya ile NATO arasında geniş çaplı bir çatışma olduğu göz ardı edilemez. Modern dünyada her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da söylüyorum - ki bu herkes için açık- kendimizi 3. Dünya Savaşı'ndan bir adım uzakta bulabiliriz. Sanırım neredeyse kimse bununla ilgilenmiyor" dedi.

        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

        Rusya 5. kez Putin dedi
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