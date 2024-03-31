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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, 150 bin vatandaşın zorunlu askerlik hizmetine çağrılması yönelik kararnameyi imzaladı

        Rusya Devlet Başkanı Putin, 150 bin vatandaşın zorunlu askerlik hizmetine çağrılması yönelik kararnameyi imzaladı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 150 bin vatandaşın bahar döneminde zorunlu askerlik hizmetine çağrılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 31.03.2024 - 14:22 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:22
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        Putin 150 bin kişiyi askere çağıran kararnameyi imzaladı
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 150 bin vatandaşın zorunlu askerliğe çağrılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

        Rusya'da 18 yaşından itibaren tüm erkeklerin bir yıl boyunca askerlik hizmeti veya yüksek öğrenim sırasında buna eşdeğer bir eğitim alması yasal bir zorunluluk.

        Geçtiğimiz Temmuz ayında Rusya Parlamentosu'nun alt kanadında erkeklerinin askere alınabilecekleri en üst yaş sınırı 27'den 30'a yükseltilmişti. Yeni mevzuat 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girdi.

        Zorunlu askerlik hizmeti Rusya'da uzun süredir hassas bir konu. Ülkede birçok erkek, yılda iki kez askerlik hizmeti için yapılan çağrıların geldiği dönemlerde zorunlu askerlik celp belgelerinin kendilerine ulaştırılmasından kaçınmak için büyük çaba gösteriyor.

        Son olarak Eylül ayında Putin, 130 bin kişinin askere çağrılması yönünde bir kararname imzalamıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #rusya
        #Vladimir Putin
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