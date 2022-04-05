Rusya'dan yeni 'Buça' açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "72. Ukrayna Ana Merkezi'nin Psikolojik Operasyonlar askerleri, 4 Nisan'da Kiev'in 23 km kuzeybatısındaki bir köyde, sivillerin Rus askeri tarafından öldürüldüğünü iddia eden başka bir film sahneledi" denildi.
Açıklamada ayrıca "Benzer etkinlikler şimdi Ukrayna özel ekibi tarafından Sumi, Konotop ve diğer şehirlerde de devam ediyor" denildi.
Eski Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Buça'daki görüntüler gerçek değil, yalan bir Ukrayna propagandası" dedi.
BUÇA'DAKİ KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.
Ukrayna Başsavcısı Irina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti. Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinoloji uzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığını kaydetmişti.
Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin bulunduğunu kaydeden Venediktova, "Kiev bölgesinin kurtarılmış topraklarında, Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları var. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmak için belgelenmesi gereken bir cehennemdir" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Venediktova, olayın tanıkları ve mağdurlarının tespitine yönelik çalışmaların yanı sıra bu facianın foto ve video kanıtlarının toplanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü vurgulamıştı.
ZELENSKIY: ELBETTE Kİ BU BİR SOYKIRIMDIR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde çok sayıda sivili işkenceyle öldürdüğünü ve bunun "soykırım" olduğunu kaydetmişti.
Zelenskiy "Buna benzer bir şey hayal edememiştik. Bir ülkenin tamamını yıkma kararı manyakça bir karar. Yapılanlar adil bir şekilde kanun çerçevesinde yargılanmalı. Sizden ve izleyicilerinizden bu görüntüleri izletmek durumunda kaldığımdan dolayı özür dilerim. İnsanların elleri bağlı, vücutları deşilmiş halde, işkence edilmiş ve öldürülmüş çocukların görüntülerini aklım almıyor. Sadece öldürmek yetmemiş demek ki. Elbette ki bu bir soykırımdır. Bütün ulusun ve halkın ortadan kaldırılmasıdır. Biz Ukrayna vatandaşlarıyız. Yüzden fazla millet var bizde. Bu, tüm bu milletlerin yok edilmesiyle ilgili. Biz Ukrayna vatandaşıyız ve Rusya Federasyonu'nun politikasına boyun eğmek istemiyoruz. Yok edilmemizin nedeni budur ve bu 21. yüzyılın Avrupası'nda oluyor" demişti.
Zelenskiy sivillerin öldürüldüğü Buça'yı da ziyaret etmişti.
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