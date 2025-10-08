Rusya'dan Tomahawk açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’ye Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna’ya verilmesinde sağduyulu, mantıklı ve sorumlu davranma çağrısında bulunarak, "Washington’u böyle bir karar almaya zorlayanların sonuç ve ciddiyetin farkında olduklarını umuyorum." dedi.

Ryabkov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

REKLAM advertisement1

Amerikan yapımı Tomahawk seyir füzelerinin Ukrayna'ya verilmesi ihtimalini değerlendiren Ryabkov, bu füzelerin Kiev’e teslim edilmesi halinde durumun değişeceğini belirtti.

Ryabkov, söz konusu sistemlerin yalnızca Amerikan askerinin desteğiyle kullanılabileceğine işaret ederek, "Umarım, Washington’u böyle bir karar almaya zorlayanlar, bunun sonucu ve ciddiyetinin farkındadır. ABD yönetimi ile Amerikan askerlerini bu konuda sağduyulu, mantıklı ve sorumlu yaklaşım sergilemeye çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.

REKLAM

"ABD'den New START Antlaşması ile ilgili teklifimize resmi cevap almadık"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD’ye Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması’na (New START) bir yıl daha uyma teklifinde bulunduğunu hatırlatan Ryabkov, bu konuda ABD'den resmi kanallar üzerinden cevap almadıklarını kaydetti.

Ryabkov, "Teklif yaptık, el uzattık. Onlar (Amerikalılar) bu konuyla ilgilenmiyorlarsa, onların tepkisi olmadan hareket ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile tutuklu takası konusunda aralıklarla temas kurduklarını, ancak bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmadığını vurgulayan Ryabkov, Rus diplomatların Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki geçişlerinin kısıtlanması durumunda ise buna karşılık verileceğini söyledi. Tomahawk'ın Ukrayna'ya verilmesi ihtimali Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eylül sonunda Amerikan Axios sitesine verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump'tan "Tomahawk" uzun menzilli füze yardımı istediğini belirtmişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna'nın bu talebini değerlendirdiklerini söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, 3 Ekim'de Soçi kentinde düzenlenen Valday Uluslararası Tartışma Kulübünün ana oturumunda yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin verilmesi durumunda bunun savaş alanındaki dengeyi değiştirmeyeceğini ancak Tomahawk'ın Amerikan askerlerinin desteği olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtmişti. *Fotoğraf: EPA-EFE/Thomas Peter, temsilidir