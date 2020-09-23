AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa'nın, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği iddiasına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesini basına sızdırdığı yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Peskov, Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlendiği iddialarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Almanya'nın Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan "Noviçok" grubuna ait kimyasal ile zehirlendiğine dair iddialarda bulunduğunu anımsatan Peskov, "Hiçbir şeyi reddetmeye meyilli değiliz. Ancak bu konuda emin olmak istiyoruz ve neyin ne olduğunu anlamak istiyoruz. Bunu yapmak için de bilgiye ihtiyacımız var. Maalesef bu bilgi bize verilmiyor." dedi.

Peskov, Navalnıy'nın Almanya’nın başkenti Berlin’deki Charite Hastanesinden taburcu olmasına değinerek, "Bu konudaki tüm bilgilere dikkatle yaklaşıyoruz, hangileri doğru, hangileri yalan bilmiyoruz." yorumunda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Navalnıy konusuyla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesini sızdıran Fransız Le Monde gazetesinin haberini de değerlendiren Peskov, bu haberin "tam doğru" olmadığını savundu.

Peskov, "Elysee Sarayı'nın, iki liderin konuşmasını bilinçli olarak basına sızdırdığına inanamıyoruz. Bu Fransa'dır. Fransa bunu yapamaz. Buna inanmak bile istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin ve Macron, 14 Eylül'de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Le Monde gazetesi de görüşmeye ilişkin haberinde, Putin'in "Noviçok" kimyasalını geliştirenlerin yaşadığı Letonya'nın, Navalnıy meselesine dahil olduğu senaryo üzerinde durulması gerektiğini vurguladığını iddia etmişti.

NAVALNIY'IN ZEHİRLENDİĞİ İDDİASI

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de, Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalnıy, bugün Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edildiği bildirmişti.