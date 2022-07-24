Rusya: Odessa'da Ukrayna'ya ait gemiyi vurduk

HABERTURK.COM / Reuters

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus güçlerinin Karadeniz'deki Odesa limanında Ukrayna donanmasına ait bir gemiyi yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu açıkladı.

Ukraynalı yetkililer, Moskova ve Kiev'in Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğunda tahıl sevkiyatını yeniden başlatmayı kabul etmesinden bir gün sonra, Cumartesi günü Rus güçlerini Karadeniz'deki Odessa limanını füzelerle vurmakla suçlamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova bugün yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin Odessa limanında Ukrayna donanmasına ait bir gemiyi yüksek hassasiyetli füzelerle vurduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı da Odesa limanında Ukrayna savaş gemisi ve ABD'den temin edilen zıpkın gemi karşıtı füzelerin vurulduğunu açıkladı

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Odessa limanına yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Odessa limanına Rusya'nın füze saldırısı, küçümseyici bir saldırıdır. Aynı zamanda Rusya'nın siyasi pozisyonlarına da bir darbe oldu. Rusya ile bir tür diyaloğa, bir tür anlaşmaya ihtiyaç olduğu söyleniyorsa, neler olduğu görülmeli. İşgalciler artık kimseyi aldatamaz. Bu saldırı sonucunda Odessa Sanat Müzesi binası da hasar gördü. Rus barbarlığı bizi zaferimiz için ihtiyaç duyduğumuz silahları elde etmeye daha da yaklaştırıyor" dedi.

BAKAN AKAR TEMASLARDA BULUNMUŞTU

Dün yaşanan gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarda bulunduğunu söylemişti.

Bakan Akar, dün yaptığı açıklamada, "Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonla görüştük, konuştuk. Gerekli bilgileri aldık. Oraya bir füze saldırısı olduğunu ifade ettiler. Füze saldırılarından bir tanesinin oradaki silolardan bir tanesine isabet ettiğini, diğerinin de siloya yakın bir bölgeye düştüğünü ve fakat orada önemli olan rıhtımların yükleme kapasitesinde ve kabiliyetinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını, oradaki faaliyetlerin devam edebileceğini ifade ettiler" diye konuştu.

Rusya ile de temasta bulunduklarını belirten Bakan Akar, "Bunun yanı sıra Rusya ile yaptığımız temasta da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler. Tahıl sevkiyatı ile ilgili dün yaptığımız anlaşmadan hemen sonra böyle bir hadisenin meydana gelmesi gerçekten bizi de endişelendirdi. Bundan biz de rahatsız olduk. Fakat biz orada dün yaptığımız anlaşmadaki, vardığımız mutabakattaki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz ve biz tarafların sükunetle, sabırla burada sakin bir şekilde iş birliğine devam etmelerinden yana olduğumuzu da yine görüşmelerimizde dile getirdik." ifadelerini kullanmıştı.