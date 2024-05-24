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        Haberler Dünya Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası: Ukrayna'nın doğrudan bağı var

        Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası: Ukrayna'nın doğrudan bağı var

        Rusya Federal Güvenlik Servisi, 140 kişinin hayatını kaybettiği Moskova saldırısında Ukrayna istihbaratının 'doğrudan bağlantısı' olduğunu öne sürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 09:47 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:47
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        Rusya'dan 'Moskova terör saldırısı' iddiası
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        Rusya Federal Güvenlik Servisi, 22 Mart akşamı başkent Moskova'da gerçekleştirilen ve 140 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili bir açıklama yayımladı.

        Başkan Alexander Bortnikov, saldırıda Ukrayna istihbaratının doğrudan bağlantısı olduğunu öne sürdü.

        NATO'yu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Afganistan'dan uluslararası terör örgütlerine mensup paralı asker ve militanları Rus güçlerine karşı savaşmak üzere Ukrayna'ya geçişini kolaylaştırmakla suçlayan Bortnikov, "Soruşturma devam ediyor, ancak Ukrayna askeri istihbaratının bu saldırıyla doğrudan ilgili olduğunu söylemek şimdiden mümkün" dedi.

        Mart ayında 140 kişinin hayatını kaybettiği konser salonu katliamının sorumluluğunu DEAŞ üstlenmiş ve ABD'li yetkililer katliamın örgütün Afganistan kolu DEAŞ Horasan tarafından gerçekleştirildiğini gösteren istihbarata sahip olduklarını açıklamıştı.

        Ukrayna saldırı ile bir ilgisi olduğunu birçok kez reddetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise, "Bu saldırı emrini verenlere kesinlikle ulaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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