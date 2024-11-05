Rusya'dan Moldova'daki cumhurbaşkanı seçimine tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moldova’da pazar günü gerçekleşen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu’nun yüzde 55,33 oy oranıyla seçim galibi olduğuna işaret eden Zaharova, Sandu için oyların birçoğunun Batılı ülkelerde yaşayan vatandaşlardan geldiğini kaydetti.

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AA'nın haberine göre; Rusya’da yaklaşık 500 bin Moldova vatandaşının yaşadığına dikkati çeken Zaharova, "Kişinev’in sadece 2 oylama yeri açarak bu vatandaşlara karşı ayrımcılık uyguladığını" belirtti.

Seçimde çok sayıda ihlalin yapıldığını ileri süren Zaharova, Kişinev yönetiminin seçim sürecinde ülkedeki muhalif güçleri ile medya kuruluşlarına baskı kurduğunu ifade etti. Sözcü Zaharova, Batı’nın Moldova’daki seçim sürecine açıkça müdahale ettiğini vurgulayarak, “Bu, Moldova'nın bağımsızlık yıllarında gerçekleşen en antidemokratik seçim kampanyası idi.” ifadelerini kullandı.