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        Haberler Dünya Rusya'dan LGBT kararı

        Rusya'da LGBT faaliyetleri yasaklandı

        Rusya'da mahkeme, LGBT hareketinin 'aşırılıkçı' olarak kabul edilmesi ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 17:37 Güncelleme: 30.11.2023 - 17:37
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        Rusya'dan LGBT kararı
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        Rusya Yüksek Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın başvurusu üzerine LGBT hareketinin ülkedeki faaliyetlerine ilişkin toplandı.

        Kamuya kapalı gerçekleşen toplantıda, LGBT hareketinin aşırılıkçı olarak kabul edilmesine ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildi.

        Rusya Adalet Bakanlığı'ndan 17 Kasım'da yapılan açıklamada, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği ve bunun, federal yasayı ihlal ettiği öne sürülmüştü.

        Açıklamada, LGBT hareketinin 'aşırılıkçı' olarak kabul edilmesi ve ülkedeki faaliyetlerinin yasaklanması için Rusya Yüksek Mahkemesi'ne başvurulduğu kaydedilmişti.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eşcinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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