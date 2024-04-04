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        Haberler Dünya Avrupa Rusya'dan Fransa'ya "Ukrayna'ya asker göndermeyin" uyarısı

        Rusya'dan Fransa'ya "Ukrayna'ya asker göndermeyin" uyarısı

        Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu'ya, Ukrayna'ya asker göndermeleri halinde bunun Fransa için sorun yaratacağı uyarısında bulunduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 02:49 Güncelleme: 04.04.2024 - 02:49
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        Rusya'dan Fransa'ya 'Ukrayna' uyarısı
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        Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun, Fransa tarafının "ısrarlı talebi" üzerine Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

        Lecornu'nun, Moskova'daki "Crocus Hall City" konser salonuna yapılan terör saldırısıyla ilgili başsağlığı dilediği aktarılan açıklamada, "Lecornu, aynı zamanda sorumluluğu (terör örgütü) DEAŞ'a yıkarak, ısrarla Ukrayna ve Batılı ülkelerinin terör saldırısına karışmadığına ikna etmeye çalıştı." ifadelerine yer verildi.

        "MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISINDA UKRAYNA'NIN İZİ VAR"

        Rus Bakan Şoygu'nun, terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın mutlaka tamamlanacağını ve sorumluların cezalandıracağını vurguladığı belirtilen açıklamada, terör saldırısının organizasyonunda Ukrayna'nın izine dair bilgiler bulunduğu kaydedildi.

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        AA'nın haberine göre; açıklamada, Şoygu'nun, Fransız mevkidaşı Lecornu'ya, "Kiev rejimi, Batılı küratörlerin onayı olmadan hiçbir şey yapmıyor. Umarız bu olayda bu işin arkasında Fransız istihbaratı yoktur." dediği aktarıldı.

        Görüşmede Ukrayna meselesinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, "Elysee Sarayı'nın Ukrayna'ya Fransız askeri birliği gönderilmesi yönündeki açıklamalarına ilişkin Sergey Şoygu, bunların pratikte uygulanması halinde bunun bizzat Fransa için sorun yaratacağını belirtti." bilgisi verildi.

        Ukrayna konusunda diyaloğa hazır olunduğu kaydedilen açıklamada, "(Diyaloğun) Başlangıç noktalarında İstanbul Barış İnisiyatifi temel alınabilir. Rusya'nın katılımı olmadan Cenevre'de toplantı yapılmasının bir anlamı yok." ifadeleri kullanıldı.

        Öte yandan, Fransa Savunma Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Lecornu'nun, konser salonuna yapılan terör saldırısıyla ilgili Rus mevkidaşına "Fransa'nın elinde bu saldırı ile Ukrayna arasında bağ kurulmasına neden olacak bilgi bulunmadığını" söyleyerek, Rusya'dan bu durumu istismar etmeye son vermesini istediği kaydedilmişti.

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