Rusya'dan dikkat çeken '22.02.2022' paylaşımı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün dünyayı sarsan açıklamalara imza attı. Ulusa Sesleniş konuşmasında Putin, Lugansk ve Donetsk Halk cumhuriyetlerinin egemenliğini tanıdığını açıkladı ve kararnameyi imzaladı. Karar dünyada sert tepkilere yol açarken Batı ülkeleri kararın Minsk anlaşması ve uluslarası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Putin'in Doğu Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasının Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin kıvılcımı olabileceği öne sürülürken Putin, kararnameyi imzalamasının ardından Rus askerlerini bölgeye gönderme kararı aldı.

Gerilim tüm hızıyla sürerken Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan ilginç bir adım geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, profil fotoğrafını 22.02.2022 yazan bir görselle değiştirdi.

Bunun Lugansk ve Donetsk'in tanınması nedeniyle mi yoksa 'olası işgal' için bir tarih nedeniyle mi paylaşıldığı bilinmiyor.