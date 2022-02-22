22.02.2022 yani miladi 22 Şubat 2022 tarihinin yazımı şimdiye kadar miladi takvim içerisindeki tarih yazımlarında en çok iki rakamının görüldüğü tarih olması nedeniyle birçok teoriye de neden oldu. Hatırlanacağı gibi 07.07.2007 tarihi olmuştu. 7 Temmuz 2007 günü evlenmek için gün almak isteyenler nikah dairelerinde sıraya girmesi halen akıllarda iken daha da ilgi çekici bir tarihe geldik: 22.02.2022.



Tarihler 22 Şubat 2022’yi gösterdiğinde 2007 Temmuz’unda yaşananlara benzer bir durumdan söz etmek mümkün görünüyor. Washington Post’un haberine göre, ABD’de evlenmek için en çok tercih edilen şehirlerden biri olan Las Vegas’taki evlenme memurluğu, 22 Şubat 2022 tarihinin 7 Temmuz 2007’den sonra en fazla evliliğin gerçekleşeceği gün olmasını beklediğini açıkladı. Dünyanın diğer bir ucunda, Singapur’da da normal bir günde evlenen çiftlerin dokuz katı kadar çiftin evleneceği duyuruldu. South China Morning Post gazetesi, çift sayıların uğurlu kabul edildiği Çin takvimine göre bu tarihin de uğurlu kabul edildiğini bildiriyor. Sezaryen tarihini bugüne denk getiren ve çocuklarına özel bir doğum gününde kucağına almak isteyen çiftler de yok değil. Palindrom günlerin uğurlu olup olmadığı bir yana, bu tarihlerde özel etkilerin söz konusu olduğundan bahsediliyor ve niyetleri netleştirmek için tavsiyeler sıralanıyor.

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