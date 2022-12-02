Rusya'dan Biden'ın çağrısına yanıt

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Kremlin'den ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu belirtmesine ilişkin yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Biden'ın sözlerine ilişkin "Özel askeri operasyon devam ediyor." ifadelerini kullandı. Putin'in müzakerelere açık olduğunu dile getiren Peskov, "Putin, Rusya'nın çıkarlarına uygun ve güvenliğini sağlamak için müzakerelere açık. Ancak ABD, Rusya'nın "yeni bölgelerini" kabul etmedikçe ortak zemin bulmak zor." dedi.

Peskov, başarıya ulaşmak için en çok tercih ettikleri yolun diplomatik çözümler olduğunu söyledi. ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından savaşı bitirmenin tek akılcı yolunun Putin'in askerlerini Ukrayna'dan çekmesi olduğunu belirterek, "Putin bu yolu seçmeyerek çok ağır bir bedel ödüyor. Aynı zamanda Ukrayna'da da çok büyük bir yıkıma yol açıyor." ifadelerini kullanmıştı

Putin ile iletişime geçmek gibi bir niyeti olmadığını söyleyen Biden, "Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil. Böyle bir şey olursa, Fransız ve NATO dostlarımla iletişim halinde Putin ile oturup aklından ne geçiyor görürüm." dedi. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.