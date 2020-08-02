AA

Dünyayı vuran, yüz binlerin ölümüne neden olan Kovid-19 ile ilgili aşı çalışması yapan ülkeler arasında yer alan Rusya'dan önemli bir açıklama geldi. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkesinde Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

"KLİNİK DENEMELER TAMAMLANDI"

AA'da yer alan habere göre Gamaleya Ulusal Epidemioloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği aşı adayının klinik denemelerinin bittiğini aktaran Muraşko, "Gamaleya Enstitüsünün geliştirdiği Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı ve kayıt prosedürü için belgeler hazırlanıyor" ifadesini kullandı.

RUS BAKAN EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Muraşko, aşının kaydının yapılmasından sonra ilk önce sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılmaya başlanacağı bilgisini paylaşarak, bu grupların aynı anda gözlem altına alınacağını belirtti. Bakan Muraşko, Rusya Sağlık Bakanlığı'nın ekimden itibaren daha fazla toplu aşılama yapmayı planladığını da vurguladı.

2 AY İÇİNDE 2 AŞI DAHA HAZIR OLACAK

Vektor Viroloji Enstitüsü'nün geliştirdiği aşı adayının da klinik deneme aşamasında olduğunu hatırlatan Muraşko, bunun yanı sıra gelecek 1.5-2 ayda 2 aşı adayının daha gönüllüler üzerinde denenmesi için başvuru yapılmasını beklediklerini kaydetti.

KLİNİK DENEME 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor. Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşı adayının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 28 Temmuz itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 25 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 139 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 17 milyon 780 bini aşarken, 680 binden fazla kişi hayatını kaybetti.