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        Haberler Dünya Rusya'dan AB'nin iddialarına yalanlama | Dış Haberler

        Rusya'dan AB'nin iddialarına yalanlama

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in esir Ukraynalı askerlerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarının asılsız olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 20:22 Güncelleme: 19.10.2024 - 20:22
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        Rusya'dan AB'nin iddialarına yalanlama
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Borrell'in Ukraynalı savaş esirlerinin Rus askerlerince öldürüldüğü iddialarını değerlendirdi.

        Zaharova, "Josep Borrell bir kez daha esir alınan Ukraynalı askerlerin öldürüldüğü iddiasıyla ülkemize karşı asılsız suçlamalarda bulunmuştur. Söz konusu esirler Kursk bölgesinde sivillere yönelik barbarca saldırılar gerçekleştiren, sivilleri kaçıran, öldüren, sivilleri bir toplama kamplarına götüren, onları istismar eden, Rus topraklarında terör ve yağmacılık eylemlerinde bulunan neo-nazilerdi. Avrupalı yetkililerin yalanları Batılı ve Ukrayna yetkililerin 'Buça katliamı', '20 bin kaçırılan Ukraynalı çocuk', 'Rus askeri vahşeti' ve diğer uydurmaları hakkında yaydıklarıyla aynı seviyededir. Ne Kiev ne de Batılı destekçiler bu hikayelerin hiç birini belgeleyemedi." ifadesini kullandı.

        Açıklamada "Borrell'in de birçok NATO üyesi ülke liderleri gibi Ukraynalıların işlediği suçları görmezden geldiğini" kaydeden Zaharova, AB’yi "Ukraynalıların hayatları pahasına Rusya’yı 'stratejik yenilgiye' uğratmak gibi ulaşılmaz bir hedefin peşinde koşmakla" suçladı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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