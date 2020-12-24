Rusya'da rekor vaka sayısı!

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Rusya'da son 24 saatte 29 bin 935 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Bu sayı ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka olarak kaydedildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 963 bin 688'e ulaştı. Öte yandan, Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 635 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 53 bin 96´ya ulaştığını açıkladı.

RUSYA ORDUSUNA SPUTNİK V AŞISININ İKİNCİ DOZULDU UYGULANMAYA BAŞLANDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova merkezli Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V isimli korona virüs aşısının askerlere uygulanmaya devam edildiği kaydedildi. Aşının ilk dozunun tüm bölgelerdeki Rus askerlerine uygulandığı ifade edilirken ikinci doz aşıların yapılmaya başlandığı ve aşılamanın 30 Aralık tarihine kadar tamamlanacağı aktarıldı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise ordudaki vakalarla ilgili kamuoyunu bilgilendiren açıklamalarda bulundu. Orduda görülen vakaların Rusya’nın genelinden daha az olduğu söyleyen Şoygu, "Ordu ve donanmanın tümünde koronavirüsün yayılmasının engellenmesi yönünde alınan tedbirler karşılık verdi. Bugün Rusya Savunma Bakanlığı’nda görülen 100 bin kişide görülen vaka sayısı ülke genelindeki ortalamaya göre yüzde 37 daha düşük” dedi.

Orduda askerlere Sputnik V aşısının uygulanmasının sürdüğünü hatırlatan Şoygu, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklarla en uzak bölgelere aşıların sevk edildiğini Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 30 yeni tıp merkezi inşa edildiğini ve tüm bölgelere 24 bin adet çeşitli tıbbi ekipman gönderildiğini dile getirdi.